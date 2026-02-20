Любопитно

Антарктида отблизо: Как България изследва ледения континент

20 февруари 2026, 13:52
Антарктида отблизо: Как България изследва ледения континент
Изглед от българската база на Антарктида   
Източник: БТА

К огато поривите на вятъра надхвърлят 150 км/ч, а сградите на остров Ливингстън вибрират под силата на ледената стихия, се раждат истории, които звучат повече като киносценарий, отколкото като научен отчет.

В света на големите открития има места, където природата все още е абсолютен господар. Едно от тях е българската база „Св. Климент Охридски“. Докато у нас зимата отстъпва, на Антарктида 34-тата българска експедиция преминава през своите най-драматични и вълнуващи моменти.

Нито един човек, чието сърце бие в ритъма на приключенията, не може да остана равнодушен към това, което нашите полярници постигат там, където човешкият крак стъпва рядко, а куражът е задължително оборудване.

Танц с бурята и научно възкресение

Бурята в началото на експедицията през ноември
Бурята в началото на експедицията през ноември Източник: БТА

Тазгодишната експедиция със сигурност ще бъде запомнена и с една от най-мощните бури, която се случи в самото начало на експедицията през ноември. Представете си гледката: научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421), който отплава от Варна на 7 ноември и прекоси Атлантика, е принуден да търси убежище в залива пред испанската база „Хуан Карлос I“.

Вълните и вятърът са толкова свирепи, че слизането на брега е физически невъзможно. На сушата, в нашата база, учените наблюдават как постройките треперят, а придвижването между тях се превръща в опасна игра със стихиите.

Но Антарктида не е само лед и вятър – тя е сцена за наука от световна класа. Веднага щом стихията утихва, на 10 февруари (вторник) беше направена историческа стъпка: официално беше открита нова метеорологична и сеизмологична лаборатория. Този проект, реализиран съвместно с Обединените арабски емирства, е доказателство, че българската база се превръща в международен хъб за иновации. Проф. Христо Пимпирев и колегите му от ОАЕ поставиха основите на изследвания, които ще ни помогнат да разберем по-добре пулса на планетата.

Откриването на нова метеорологична и сеизмологична лаборатория на Антарктида, съвместно с ОАЕ
Откриването на нова метеорологична и сеизмологична лаборатория на Антарктида, съвместно с ОАЕ Източник: БТА

Дрожди срещу рака и гмуркане в ледената бездна

Докато логистиците се борят с климата, учените на базата работят върху проекти, които могат да променят бъдещето на медицината. Микробиологът Снежана Русинова-Видева изследва антарктически дрожди – миниатюрни организми, оцеляващи в екстремен студ, които крият потенциал за създаване на антиракови лечения, нова козметика и мощни пробиотици.

В същото време, под повърхността на ледените води, се случи нещо друго безпрецедентно. Гръцките океанолози Дионисия Ригату и Елени Китину извършиха първото научно гмуркане в историята на българските експедиции. Придружени от опитния екип на базата и доктора Атанас Пелтеков, те се спуснаха в дълбините край Ливингстън, за да разкрият тайните на морското дъно.

Логистика на ръба: Корабът-мост

НИК 421 не е просто плавателен съд; той е жизнената нишка на експедицията. На 12 февруари, корабът извърши сложни маневри, транспортирайки групи между о. Ливингстън, о. Дисепшън и о. Кинг Джордж. България помага и на своите партньори, превозвайки испански учени и материали – истинско полярно братство в действие.

На борда вече са и последните участници в експедицията, сред които дерматологът проф. Развигор Дърленски и иконописецът Ганка Павлова. Те поеха щафетата в един динамичен ден, в който други, начело с проф. Пимпирев, потеглиха към дома през Чили.

Военния научно-изследователски кораб Св. св. Кирил и Методий
Военния научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ Източник: ЕПА/БГНЕС

Къде се срещат вярата и науката?

Антарктида е място на крайности, но и на смирение. Проектите по картиране на морското дъно от Олег Василев и Кирил Велковски или проследяването на сеизмичната активност на ледниците от Гергана Георгиева са само парчета от огромния пъзел, който нашите учени редят всеки ден.

Българският флаг продължава да се вее гордо на о. Ливингстън, напомняйки ни, че макар и малка държава, България има своето запазено място в голямата наука. 34-тата експедиция доказа, че нито вятърът от 150 км/ч, нито ледените води на Южния океан могат да спрат стремежа на човешкия дух към познанието.

По темата

Хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България. 

Вижте още позитивни новини от страната ТУК.

QUEENSnovini Антарктида Българска антарктическа експедиция база Св Климент Охридски научни изследвания НИК св св Кирил и Методий метеорологична лаборатория антарктически дрожди научно гмуркане остров Ливингстън полярници
Последвайте ни
АПИ с важно предупреждение към шофьорите

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 18 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 18 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 17 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Свят Преди 42 минути

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч

Цветин Йорданов – Мениджър на Kaizen Gaming за България връчва дарението на Мариана Костова, създател на Фондация „Добро за всеки“

Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“

Любопитно Преди 43 минути

Водещата GameTech компания инвестира в инициативи за местните общности

Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

България Преди 1 час

До момента са снети показания на 10 свидетели

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Свят Преди 1 час

Историята на Томи Грейвс разкрива границата между работната мания и халюцинациите, а експертите предупреждават за необратимите щети, които липсата на почивка нанася на психиката и сърцето

Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

България Преди 1 час

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

Любопитно Преди 1 час

Синди Кроуфорд превърна славата си на супермодел в успешен козметичен бизнес, доказвайки, че истинската красота е стратегия, изградена с ум, дисциплина и характер

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Свят Преди 1 час

Русия и Япония не са подписвали официален мирен договор след края на Втората световна война

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

България Преди 1 час

Доц. Михаил Околийски изпрати „Медицински надзор“ и РЗИ в болницата, докато близките на починалото бебе твърдят, че фаталният край е настъпил след нелеп инцидент с кислородна бутилка

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

България Преди 1 час

Извършителят е задържан за срок до 24 часа

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Свят Преди 2 часа

Въпреки че Холивудската легенда и съпругата му бяха открити мъртви в имота само преди година, купувачите се наредиха на опашка за дома им в Ню Мексико. Сделката за огромното имение от 22 хектара бе финализирана за рекордно кратко време, доказвайки, че съвременната архитектура и славата на „Оскар“-а са по-силни от суеверията

От прошепнатия въпрос на Джаки Кенеди до сълзите на президента: 39-часовата битка за живота на сина им

От прошепнатия въпрос на Джаки Кенеди до сълзите на президента: 39-часовата битка за живота на сина им

Свят Преди 2 часа

Нова биография разкрива неизвестни детайли за драмата, променила завинаги семейство Кенеди и неонаталната медицина в САЩ

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Свят Преди 2 часа

Ръководителят на военната администрация на областта Виталий Ким каза, че към 6 ч. тази сутрин само шест селища са били без ток

<p>Избраха нов генерален директор на БНТ</p>

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

България Преди 2 часа

Тя ще замени на този пост Емил Кошлуков

Кои вируси се разпространяват у нас

Кои вируси се разпространяват у нас

България Преди 2 часа

Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира докъде е стигнала грипната вълна

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

3 неща, които всяка edna жена трябва да знае за мъжа Риби - романтикът на зодиака

Edna.bg

Новата мания в TikTok: Какво представлява „кортизоловото лице“?

Edna.bg

Алекс Донски е на полуфинал в Индия, спечели 865 долара

Gong.bg

Фабио Капело с тежка критика след италианския срив в ШЛ

Gong.bg

Проверяват столична болница заради смърт на новородено

Nova.bg

Предупреждение за интензивни валежи от дъжд и сняг в събота

Nova.bg