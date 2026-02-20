   Специално съдържание

Любопитно

Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“

Водещата GameTech компания инвестира в инициативи за местните общности

20 февруари 2026, 13:54
Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“
Цветин Йорданов – Мениджър на Kaizen Gaming за България връчва дарението на Мариана Костова, създател на Фондация „Добро за всеки“   
Източник: Фондация „Добро за всеки“

Kaizen Gaming и водещата й марка за онлайн залози и игри Betano дариха 20,000 евро на Фондация „Добро за всеки“ с цел закупуване на миниван за нуждите на неправителствената организация. Бусът ще бъде използван за транспортиране на хранителни и санитарни продукти до възрастни хора и семейства в нужда в различни региони в България, с фокус върху изолирани и слабо населени села в страната.

Основната дейност на Фондация „Добро за всеки“ е събирането и разпределението на продукти от първа необходимост за възрастни хора и семейства в уязвимо икономическо или социално положение. Новозакупеният миниван ще даде възможност на организацията значително да разшири обхвата на своята дейност, като осигури по-бърз и редовен достъп до продукти от първа необходимост в местата, където тази подкрепа е жизнено необходима.

„В Kaizen Gaming вярваме, че истинската стойност се гради чрез устойчиви инвестиции в каузи, които подпомагат общественото развитие и водят до положителна промяна. Надяваме се, че така помощта ще достигне до повече хора и ще бъде от полза там, където има най-голяма нужда от нея.“ – сподели по време на връчването на дарението Цветин Йорданов, Мениджър на Kazen Gaming за България.

Източник: Фондация „Добро за всеки“

За Фондация „Добро за всеки“ осигуряването на собствен транспорт е ключова стъпка към постигане на устойчивост и бъдещото развитие на организацията, тъй като позволява по-добро планиране, гъвкавост и по-голям обхват на дейност.

Бусът, закупен като част от дарението
Бусът, закупен като част от дарението Източник: Фондация „Добро за всеки“

„Собственият транспорт променя изцяло възможностите ни за работа на терен. Така ще можем да планираме помощта си много по-ефективно и да разширим присъствието си в различни части на България. Изключително благодарни сме за тази подкрепа, тъй като за нас тя означава още повече доставени продукти от първа необходимост и още повече усмивки на лицата на хората, до които достигаме“ - сподели Мариана Костова от Фондация „Добро за всеки“, допълвайки, че дарението има пряко и дългосрочно отражение върху ежедневната работа на организацията.

Фондация Добро за всеки събира вещи от първа необходимост за нуждаещи се хора в страната
Фондация „Добро за всеки“ събира вещи от първа необходимост за нуждаещи се хора в страната Източник: Фондация „Добро за всеки“

Фондация „Добро за всеки“ подпомага хора в уязвимо положение в различни части на България чрез дарение на хранителни и санитарни продукти от първа необходимост, с фокус върху възрастни хора и семейства в отдалечени и слабо населени райони. Фондацията предоставя на нуждаещите се също така дрехи, учебни пособия, лекарства и други.

Kaizen Gaming: Реална подкрепа с измерим социален ефект

Дарението е част от по-широката програма за корпоративна социална отговорност на Kaizen Gaming / Betano, насочена към покрепа на местните общности, осигуряването на равен достъп до ресурси и предоставяне на реална, устойчива помощ за развитието на обществата, в които компанията развива дейност.

Като част от тази стратегия, през лятото на 2025 г. бяха дарени 20 автоматични дефибрилатора на Столична община с цел подпомагане на общественото здраве и осигуряването на по-безопасна градска среда. Дефибрилаторите бяха поставени на централни места в столицата, сред които метростанции, театри, музеи и други културни обекти. Дарението бе предоставено на Столична Община в рамките на инициативата „Сила да спасяваме живот“ и е част от активната позиция на компанията като социално отговорен оператор, фокусиран върху подкрепата на местните общности в няколко направления – от здравеопазване до образование и приобщаване чрез спорт, социална политика в полза на обществото и подобряване на здравния статус.

Дарението на дефибрилаторите за нуждите на Столична Община
Дарението на дефибрилаторите за нуждите на Столична Община Източник: Фондация „Добро за всеки“

Социалните инициативи на Kaizen Gaming и нейната водеща марка Betano ще продължат и през 2026 г., като ще обхванат и нови теми като подкрепата на младите спортисти, облагородяване на средата и доброволческите инициативи в рамките на дългосрочната програма на компанията The Collective. Само година след нейния старт, тя събра над 850 доброволци – служители на Kaizen Gaming. Те допринесоха с повече от 2,000 часа безвъзмеден труд в подкрепа на 31 неправителствени организации в Гърция, България, Румъния, Португалия, Бразилия, Колумбия, Малта и Аржентина.

Доброволци от екипа на Kaizen Gaming в България помагат за обновяването на информационни табели в Национален парк Витоша.
Доброволци от екипа на Kaizen Gaming в България помагат за обновяването на информационни табели в Национален парк Витоша. Източник: Фондация „Добро за всеки“

В България инициативата The Collective също спомогна за редица каузи и неправителствени организации – обновяване на пейки, мостове и пътеки в Национален парк Витоша с Time Heroes; грижата за бездомни кучета в партньорство с Every Dog Matters; дарения на хранителни и хигиенни продукти за нуждаещите се хора в Северозападна България с Фондация „Добро за всеки“, както и почистване на парково пространство до дом за социално настаняване в София съвместно с Фондация „Програма Генерация“.

  • За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията непрекъснато усъвършенства своите продукти и услуги в областта на онлайн залаганията, като предлага забавление по отговорен начин.

Kaizen Gaming притежава премиум марката за онлайн спортни залагания и игри Betano, която има утвърдено присъствие в редица пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Африка. Компанията има над 3,000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е призната като водещ играч в глобалната индустрия за спортни залагания и игри и е носител на множество отличия, включително рекордните седем награди в рамките на една година на EGR Operator Awards 2024.

Повече информация на: Kaizen Gaming | Betano

Източник: Kaizen Gaming    
Kaizen Gaming Betano Корпоративна социална отговорност Фондация Добро за всеки Дарение на миниван Подкрепа за нуждаещи се Социални инициативи Обществено здраве Програма The Collective Транспорт на помощи
Последвайте ни

   Специално съдържание

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 18 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 18 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 17 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Свят Преди 42 минути

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч

Изглед от българската база на Антарктида

Антарктида отблизо: Как България изследва ледения континент

Любопитно Преди 45 минути

Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

България Преди 1 час

До момента са снети показания на 10 свидетели

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Свят Преди 1 час

Историята на Томи Грейвс разкрива границата между работната мания и халюцинациите, а експертите предупреждават за необратимите щети, които липсата на почивка нанася на психиката и сърцето

Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

България Преди 1 час

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

Любопитно Преди 1 час

Синди Кроуфорд превърна славата си на супермодел в успешен козметичен бизнес, доказвайки, че истинската красота е стратегия, изградена с ум, дисциплина и характер

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Свят Преди 1 час

Русия и Япония не са подписвали официален мирен договор след края на Втората световна война

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

България Преди 1 час

Доц. Михаил Околийски изпрати „Медицински надзор“ и РЗИ в болницата, докато близките на починалото бебе твърдят, че фаталният край е настъпил след нелеп инцидент с кислородна бутилка

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

България Преди 1 час

Извършителят е задържан за срок до 24 часа

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Свят Преди 2 часа

Въпреки че Холивудската легенда и съпругата му бяха открити мъртви в имота само преди година, купувачите се наредиха на опашка за дома им в Ню Мексико. Сделката за огромното имение от 22 хектара бе финализирана за рекордно кратко време, доказвайки, че съвременната архитектура и славата на „Оскар“-а са по-силни от суеверията

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Свят Преди 2 часа

Ръководителят на военната администрация на областта Виталий Ким каза, че към 6 ч. тази сутрин само шест селища са били без ток

<p>Избраха нов генерален директор на БНТ</p>

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

България Преди 2 часа

Тя ще замени на този пост Емил Кошлуков

Кои вируси се разпространяват у нас

Кои вируси се разпространяват у нас

България Преди 2 часа

Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира докъде е стигнала грипната вълна

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

България Преди 3 часа

<p>Над 10 тона кокаин задържани в Тихия океан</p>

Конфискуваха над 10 тона кокаин в Тихия океан при операции срещу трафика на наркотици

Свят Преди 3 часа

Арестуваха десетки заподозрени и разкриха най-големите конфискации на кокаин в историята на Салвадор

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

3 неща, които всяка edna жена трябва да знае за мъжа Риби - романтикът на зодиака

Edna.bg

Новата мания в TikTok: Какво представлява „кортизоловото лице“?

Edna.bg

Алекс Донски е на полуфинал в Индия, спечели 865 долара

Gong.bg

Фабио Капело с тежка критика след италианския срив в ШЛ

Gong.bg

Проверяват столична болница заради смърт на новородено

Nova.bg

Предупреждение за интензивни валежи от дъжд и сняг в събота

Nova.bg