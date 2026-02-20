Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“

Kaizen Gaming и водещата й марка за онлайн залози и игри Betano дариха 20,000 евро на Фондация „Добро за всеки“ с цел закупуване на миниван за нуждите на неправителствената организация. Бусът ще бъде използван за транспортиране на хранителни и санитарни продукти до възрастни хора и семейства в нужда в различни региони в България, с фокус върху изолирани и слабо населени села в страната.

Основната дейност на Фондация „Добро за всеки“ е събирането и разпределението на продукти от първа необходимост за възрастни хора и семейства в уязвимо икономическо или социално положение. Новозакупеният миниван ще даде възможност на организацията значително да разшири обхвата на своята дейност, като осигури по-бърз и редовен достъп до продукти от първа необходимост в местата, където тази подкрепа е жизнено необходима.

„В Kaizen Gaming вярваме, че истинската стойност се гради чрез устойчиви инвестиции в каузи, които подпомагат общественото развитие и водят до положителна промяна. Надяваме се, че така помощта ще достигне до повече хора и ще бъде от полза там, където има най-голяма нужда от нея.“ – сподели по време на връчването на дарението Цветин Йорданов, Мениджър на Kazen Gaming за България.

За Фондация „Добро за всеки“ осигуряването на собствен транспорт е ключова стъпка към постигане на устойчивост и бъдещото развитие на организацията, тъй като позволява по-добро планиране, гъвкавост и по-голям обхват на дейност.

„Собственият транспорт променя изцяло възможностите ни за работа на терен. Така ще можем да планираме помощта си много по-ефективно и да разширим присъствието си в различни части на България. Изключително благодарни сме за тази подкрепа, тъй като за нас тя означава още повече доставени продукти от първа необходимост и още повече усмивки на лицата на хората, до които достигаме“ - сподели Мариана Костова от Фондация „Добро за всеки“, допълвайки, че дарението има пряко и дългосрочно отражение върху ежедневната работа на организацията.

Фондация „Добро за всеки“ подпомага хора в уязвимо положение в различни части на България чрез дарение на хранителни и санитарни продукти от първа необходимост, с фокус върху възрастни хора и семейства в отдалечени и слабо населени райони. Фондацията предоставя на нуждаещите се също така дрехи, учебни пособия, лекарства и други.

Kaizen Gaming: Реална подкрепа с измерим социален ефект

Дарението е част от по-широката програма за корпоративна социална отговорност на Kaizen Gaming / Betano, насочена към покрепа на местните общности, осигуряването на равен достъп до ресурси и предоставяне на реална, устойчива помощ за развитието на обществата, в които компанията развива дейност.

Като част от тази стратегия, през лятото на 2025 г. бяха дарени 20 автоматични дефибрилатора на Столична община с цел подпомагане на общественото здраве и осигуряването на по-безопасна градска среда. Дефибрилаторите бяха поставени на централни места в столицата, сред които метростанции, театри, музеи и други културни обекти. Дарението бе предоставено на Столична Община в рамките на инициативата „Сила да спасяваме живот“ и е част от активната позиция на компанията като социално отговорен оператор, фокусиран върху подкрепата на местните общности в няколко направления – от здравеопазване до образование и приобщаване чрез спорт, социална политика в полза на обществото и подобряване на здравния статус.

Социалните инициативи на Kaizen Gaming и нейната водеща марка Betano ще продължат и през 2026 г., като ще обхванат и нови теми като подкрепата на младите спортисти, облагородяване на средата и доброволческите инициативи в рамките на дългосрочната програма на компанията The Collective. Само година след нейния старт, тя събра над 850 доброволци – служители на Kaizen Gaming. Те допринесоха с повече от 2,000 часа безвъзмеден труд в подкрепа на 31 неправителствени организации в Гърция, България, Румъния, Португалия, Бразилия, Колумбия, Малта и Аржентина.

В България инициативата The Collective също спомогна за редица каузи и неправителствени организации – обновяване на пейки, мостове и пътеки в Национален парк Витоша с Time Heroes; грижата за бездомни кучета в партньорство с Every Dog Matters; дарения на хранителни и хигиенни продукти за нуждаещите се хора в Северозападна България с Фондация „Добро за всеки“, както и почистване на парково пространство до дом за социално настаняване в София съвместно с Фондация „Програма Генерация“.

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията непрекъснато усъвършенства своите продукти и услуги в областта на онлайн залаганията, като предлага забавление по отговорен начин.

Kaizen Gaming притежава премиум марката за онлайн спортни залагания и игри Betano, която има утвърдено присъствие в редица пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Африка. Компанията има над 3,000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е призната като водещ играч в глобалната индустрия за спортни залагания и игри и е носител на множество отличия, включително рекордните седем награди в рамките на една година на EGR Operator Awards 2024.

