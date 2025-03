Ердоган към Туск: ЕС може да успее, когато станем пълноправен член

С рещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и полския премиер Доналд Туск в президентския дворец в Анкара е сред водещите теми на турския печат тази сутрин.

Двамата лидери обсъдиха редица международни проблеми, включително развитията в Украйна и Сирия, както и двустранните отношения. Президентът Ердоган е изтъкнал пред полския министър председател значението на приемането на Турция в ЕС.

„Турция ще попречи на загубата на сила на ЕС“ („Хюриет“), „Членството на Турция ще увеличи мощта на ЕС“ („Сабах“), „Загубата на сила на ЕС ще приключи с (приемането на) Турция" („Йени шафак“), „ЕС може да успее, когато станем пълноправен член“ („Йени бирлик“). Това са заглавия, поместени на първите страници на някои от водещите турски печатни издания, в които е цитиран турският президент по въпроса за стремежа на страната за присъединяване към ЕС.

Ердоган изтъкна значението на стратегическата роля на Турция за Европейския съюз на съвместната пресконференция с Туск, отбелязва „Сабах“.

„Ако Европейският съюз иска да предотврати загубата на своята сила и влияние, той може да постигне това само чрез пълноправното членство на Турция. Постоянно подчертаваме, че пълноправното членство в ЕС остава наша стратегическа цел“, подчерта Ердоган.

Туск на свой ред също изрази желанието си да види Турция в ЕС.

„Наистина се надяваме, че процесът за присъединяване на Турция към ЕС е реалистичен. Винаги сме подкрепяли Анкара в това отношение и ще продължим да го правим“, посочи полският министър-председател.

Вестниците „Йени шафак“ и „Йени бирлик“ поместват снимка на двамата лидери, на които се вижда как Ердоган е хванал под ръка Туск, който е със счупен крак, за да му окаже подкрепа.

Относно турско-полските връзки Ердоган заяви, че двете страни са ключови съюзници, разположени на източния и южния фланг на НАТО, и командват двете най-големи сухопътни армии на алианса в Европа, пише „Хюриет“.

Той отбеляза, че двамата лидери са имали възможност да обсъдят възможните стъпки за прекратяване на войната в Украйна, а също така са обменили мнения относно бъдещето на европейската сигурност и регионалните въпроси, включително развитията в Сирия и Палестина.

„Смятаме, че приемането на предложението за прекратяването на огъня от страна на Украйна е положително и важно. Сега се надяваме, че Русия ще отговори конструктивно“, заяви Ердоган, който потвърди готовността на Турция да бъде домакин на евентуални мирни преговори.

Анкара се стреми да поддържа добри отношения и с Москва, и с Киев. Турция предоставя безпилотни самолети на Украйна, но се въздържа от възможността да се присъедини към санкциите на Запада срещу Москва. Анкара също така посредничи за сключването на споразумението за износа на зърно и за размяната на затворници между страните.

🇵🇱 PM Tusk to 🇹🇷 #Erdoğan: "We need you to help bring peace to 🇺🇦 #Ukraine!"

Erdoğan: "Of course, let’s start by negotiating the negotiations."

Ukraine watching from the sidelines: "Wait… what?" pic.twitter.com/e1iJwK4msq