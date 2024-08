Епидемиолози: По-младите хора са по-уязвими към маймунската шарка

М ладите хора са по-уязвими от заразяване с маймунска шарка, предупредиха епидемиолози, след като вирусът беше обявен за „извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение“ от Световната здравна организация (СЗО).

Най-малко 14 африкански държави са докладвали огнища на маймунска шарка (mpox) досега тази година, с повече от 17 000 предполагаеми случая в целия континент от началото на 2024 г., според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Повече от 96 процента от всички случаи и смъртни случаи са настъпили в Демократична република Конго, като много от засегнатите са деца.

JUST IN: Two new mpox cases have been identified in the Philippines—a 26-year-old woman from Metro Manila and a 12-year-old boy from Calabarzon.



Both are classified as Clade II, but these cases stand out because they involve a female and a minor. Typically, over 96% of Clade II…