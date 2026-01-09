Свят

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

"Навлизаме в свят на велики сили, в който има реално изкушение светът да бъде разпределен", заяви френският президент

9 януари 2026, 10:26
Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си
Източник: БГНЕС

Ф ренският президент Еманюел Макрон разкритикува администрацията на Доналд Тръмп за подкопаване на установения след Втората световна война международен ред, основан на правила, след свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро и подновените заплахи за анексиране на Гренландия, пише Politico.

"Съединените щати са утвърдена сила, която постепенно се отдалечава от част от своите съюзници и се освобождава от международните правила, които самата тя дълго време е отстоявала", каза Макрон по време на годишното си обръщение за външната политика.

В речта си Макрон очерта картина на хищнически глобални сили, стремящи се да разделят света на сфери на влияние, като САЩ доминират Западното полукълбо съгласно т.нар. доктрина "Донро". В същото време той отбеляза в по-позитивен тон дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

"Навлизаме в свят на велики сили, в който има реално изкушение светът да бъде разпределен", заяви той. "Това, което се случи през последните месеци, а и през последните дни, не променя тази оценка."

Френският президент първоначално бе подложен на критики заради примирителната си реакция на отстраняването на Мадуро. Той написа онлайн, че Венецуела "може само да се радва" на напускането му, без да спомене дали начинът, по който това е станало, нарушава международното право.

В речта си в четвъртък Макрон обвини САЩ, че нарушават правилата в търговията и "някои елементи на сигурността".

"Всеки ден хората се питат дали Гренландия ще бъде нападната или дали Канада ще се изправи пред заплахата да стане 51-вият американски щат", каза той.

Макрон не спомена конкретно Венецуела, но ситуацията в Каракас и в Гренландия е сред основните тревоги за Париж, който участва активно в изработването на европейски отговор на заплахите на Тръмп срещу самоуправляващата се датска територия.

Френският президент заяви, че Европа трябва да отговори, като откаже да приеме това, което той нарече "нов колониализъм", и като увеличи инвестициите в "стратегическата автономия" на континента.

От години Макрон проповядва, че Европа трябва да намали зависимостта си от Съединените щати и Китай, но този последен призив рискува да прозвучи кухо за европейските партньори, които са обезпокоени от отслабените му позиции у дома.

Макрон навлиза в последната пълна календарна година от мандата си, затруднен от "висящ" парламент и слаби резултати в социологическите проучвания. Протестите на фермери в Париж срещу потенциалното търговско споразумение на Европейския съюз с блока Меркосур допълнително заплашват да подкопаят лидерството му.

Латиноамериканското търговско споразумение е изключително непопулярно във Франция, но Париж изглежда малко вероятно да успее да го блокира преди ключовото гласуване на държавите членки на ЕС в петък.

В речта си Макрон заяви, че Европа трябва да защитава границите си чрез търговски споразумения, които включват по-силни защитни клаузи и т.нар. огледални клаузи.

"Когато налагате правила на собствените си производители, а след това се отваряте към пазари, които не спазват тези правила, няма как да спечелите масова подкрепа от производителите си", каза той.

"Здравият разум диктува да ги слушате", добави Макрон.

Вижте в нашата галерия: Срещата между Еманюел Макрон и Доналд Тръмп в Белия дом

Срещата между Еманюел Макрон и Доналд Тръмп в Белия дом
11 снимки
Еманюел Макрон Доналд Тръмп
Еманюел Макрон Доналд Тръмп
Еманюел Макрон Доналд Тръмп
Еманюел Макрон Доналд Тръмп
Източник: Politico    
Еманюел Макрон Доналд Тръмп Международен ред Външна политика САЩ Европа Стратегическа автономия Венецуела Гренландия Търговски споразумения
Последвайте ни

По темата

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Русия удари Украйна с

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Официално: Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Официално: Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Колко стават семейните и социалните помощи от тази година

Колко стават семейните и социалните помощи от тази година

pariteni.bg
Dingfeng преговаря за производство на коли в Турция

Dingfeng преговаря за производство на коли в Турция

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Свят Преди 13 минути

Смята се, че много от жертвите са работници на депото

<p>Експерти съветват: Ходете като пингвини по леда (ВИДЕО)</p>

Експерти съветват: Ходете като пингвини по заледените улици (ВИДЕО)

Свят Преди 18 минути

Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

България Преди 48 минути

Случаят се разиграва в ранните часове в четвъртък

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Свят Преди 52 минути

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 1 час

Ще бъде ли американският президент възмутен или възхитен от подвизите на звездите на зимните спортове?

.

Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност

Свят Преди 1 час

"Нямам нужда от международното право", добави той

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Свят Преди 1 час

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

България Преди 1 час

Слаб сняг вали в 6 области, както и по планинските проходи

.

Администрацията на Тръмп създава звено срещу измамите

Свят Преди 1 час

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп заяви, че ще замрази над 10 милиарда долара федерални средства за грижи за деца и семейства в Калифорния

Продължава блокадата на гръцките фермери по границата

Продължава блокадата на гръцките фермери по границата

Свят Преди 1 час

Протестите засягат и пътища от републиканската мрежа в Централна и Северна Гърция

<p>Взривно устройство удари депутат в Хондурас насред политически сблъсък</p>

Самоделна бомба рани депутат в парламента на Хондурас

Свят Преди 1 час

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено отвън, от улицата

Броят на държавните служители в САЩ спадна до десетилетен минимум

Броят на държавните служители в САЩ спадна до десетилетен минимум

Свят Преди 1 час

След като пое поста през януари 2025 г., президентът Доналд Тръмп стартира кампания за съкращаване на цивилните федерални служители, които според него бяха прекалено многобройни и неефективни

Президентите на Бразилия и Мексико осъдиха атаката на САЩ срещу Венецуела

Президентите на Бразилия и Мексико осъдиха атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 1 час

Лидерите изразиха желание да сътрудничат с Каракас за установяване на мир, диалог и стабилност в региона

Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота

Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота

Свят Преди 1 час

"Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс

,

Полиция застреля въоръжен мъж в болница в Бруклин

Свят Преди 1 час

Мъжът се бил барикадирал в стаята с още двама души

Остава в сила бедственото положение в Крумовград

Остава в сила бедственото положение в Крумовград

България Преди 2 часа

Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg
1

Сняг през почивните дни

sinoptik.bg

Джиджи Хадид смени русото. Това са цветовете, които ще властват през 2026

Edna.bg

От София до Холивуд: Любопитни факти за Нина Добрев – момичето, което покори света

Edna.bg

Деклан Райс е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Янев: Селекцията в ЦСКА още не е приключила

Gong.bg

Официално: Ваксинирането на деца срещу варицела - задължително от юли

Nova.bg

Мъж открадна кола в Царево и катастрофира в ограда на детска градина

Nova.bg