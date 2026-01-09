Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Ф ренският президент Еманюел Макрон разкритикува администрацията на Доналд Тръмп за подкопаване на установения след Втората световна война международен ред, основан на правила, след свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро и подновените заплахи за анексиране на Гренландия, пише Politico .

"Съединените щати са утвърдена сила, която постепенно се отдалечава от част от своите съюзници и се освобождава от международните правила, които самата тя дълго време е отстоявала", каза Макрон по време на годишното си обръщение за външната политика.

В речта си Макрон очерта картина на хищнически глобални сили, стремящи се да разделят света на сфери на влияние, като САЩ доминират Западното полукълбо съгласно т.нар. доктрина "Донро". В същото време той отбеляза в по-позитивен тон дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

"Навлизаме в свят на велики сили, в който има реално изкушение светът да бъде разпределен", заяви той. "Това, което се случи през последните месеци, а и през последните дни, не променя тази оценка."

Френският президент първоначално бе подложен на критики заради примирителната си реакция на отстраняването на Мадуро. Той написа онлайн, че Венецуела "може само да се радва" на напускането му, без да спомене дали начинът, по който това е станало, нарушава международното право.

French President Macron says the U.S. is gradually turning away from allies and breaking free of international rules. pic.twitter.com/wx5swvcnyN — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 8, 2026

В речта си в четвъртък Макрон обвини САЩ, че нарушават правилата в търговията и "някои елементи на сигурността".

"Всеки ден хората се питат дали Гренландия ще бъде нападната или дали Канада ще се изправи пред заплахата да стане 51-вият американски щат", каза той.

Макрон не спомена конкретно Венецуела, но ситуацията в Каракас и в Гренландия е сред основните тревоги за Париж, който участва активно в изработването на европейски отговор на заплахите на Тръмп срещу самоуправляващата се датска територия.

Френският президент заяви, че Европа трябва да отговори, като откаже да приеме това, което той нарече "нов колониализъм", и като увеличи инвестициите в "стратегическата автономия" на континента.

От години Макрон проповядва, че Европа трябва да намали зависимостта си от Съединените щати и Китай, но този последен призив рискува да прозвучи кухо за европейските партньори, които са обезпокоени от отслабените му позиции у дома.

🚨JUST IN: 🇫🇷🇺🇸 France President Macron says: “The US is an established power, but one that is gradually turning away from some of its allies and breaking free from the international rules that it was until recently promoting." pic.twitter.com/bGvuQk9tlx — Xclusivevibes 📈📉📊 (@Xclusivevibe247) January 9, 2026

Макрон навлиза в последната пълна календарна година от мандата си, затруднен от "висящ" парламент и слаби резултати в социологическите проучвания. Протестите на фермери в Париж срещу потенциалното търговско споразумение на Европейския съюз с блока Меркосур допълнително заплашват да подкопаят лидерството му.

Латиноамериканското търговско споразумение е изключително непопулярно във Франция, но Париж изглежда малко вероятно да успее да го блокира преди ключовото гласуване на държавите членки на ЕС в петък.

В речта си Макрон заяви, че Европа трябва да защитава границите си чрез търговски споразумения, които включват по-силни защитни клаузи и т.нар. огледални клаузи.

"Когато налагате правила на собствените си производители, а след това се отваряте към пазари, които не спазват тези правила, няма как да спечелите масова подкрепа от производителите си", каза той.

"Здравият разум диктува да ги слушате", добави Макрон.