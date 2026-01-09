„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

Д нес отбелязваме рождения ден на талантливата водеща и авторка Милена Златкова, която радва читателите на Vesti.bg със своята рубрика "Малките неща" . Нейните текстове ни напомнят да обръщаме внимание на детайлите и да откриваме красотата в обикновените моменти от живота.

Желаем ѝ здраве, вдъхновение и още много прекрасни истории, които да споделя с читателите! Нека всеки ден бъде изпълнен с малки радости и големи успехи!

Ден преди рождения си ден, Милена споделя и свои размисли в социалните мрежи: "10 години по-късно, отново ден преди рождения ми ден, мисля за мечтите, за опороченото добро, за кои полети ще имам време. А любовта? И все пак… беше прекрасно! Пълноценно! Всичко, което изживях за половин век. Следващите 50 години планирам да са по-дълбоки - с удоволствие, осъзнатост, радост от копнежите и вълнение от всяка дума, картина, книга, личност, идея. И… къща на плажа. До утре!"

Силно вярваща, почтена, жива и емоционална. Така се определя Милена. Приятелите ѝ я определят като добра майка и приятел. Червенокосата чаровница от "Тройка на разсъмване" счита това за най-високата оценка, която е получавала някога.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

Рубриката ѝ "Малките неща" поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това е мястото, където читателите могат да намерят всичко, което съпътства ежедневието им, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Ако рубриката "Малките неща" беше цвят, Милена я определя така: "Топло оранжево, леко ръждиво - като есенно листо. Плътно, елегантно червено - като по-тежко вино. Уютно ми е с тези цветове. Носят енергия, класа и леко сладострастие. И бялото - защото е честно, почтено и смело. Тайната ми и вечна любов е версайско синьото - но в "Малките неща" няма да си говорим за Blue Velvet и касапските истории на Дейвид Линч. Ще откриваме това, което ни носи радост, удоволствие и възторг."

Милена твърди, че през годините е срещнала уникални хора (някои благодарение на "Тройката”) и е благодарна за това.

"Вярвам, че хората се променят заради нещо, някого, защото обичат..., казва Милена. Всяка кауза, зад която заставам е била с много обич и от сърце. Считам, че не можем просто да подкрепяме една идея. Трябва да участваме в нея, да я живеем и тогава нещата се случват. Един кръг на човечност и приятелство ми помогна да оцелея и да намеря себе си, а повярвайте ми - човек самичък може да се скрие много дълбоко".

Източник: Милена Златкова/личен архив

Радиото по думите й се е превърнало в нейна страст. Участвала е в различни проекти, но "Тройка на разсъмване” смята за своята голяма любов: "Това, че толкова време успявам да споделям себе си с вас, слушателите е невероятна привилегия. Емоциите на хората, темите, които обсъждаме ме държат жива и помагат да зная къде се намирам и кое е ценното".

Милена има много любими неща - книги, изобразително изкуство, плуване и най-вече екстремното - в отношенията, спорта, това да прескочиш себе си или да се справиш с конкретна провокация и да останеш себе си, да не предадеш доверие.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, Милена е посветена и на социалните каузи, които променят живота на хората. От 2008 година тя активно реализира кампании в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми.

Изключителна с мащабите и значението си, кампанията "Повече българчета за България" поставя важни за обществото теми. От 2005 г. досега инициативата помага на много двойки да сбъднат мечтата си за бебе, а всяка година с дарения и подкрепа се включват едни от най-добрите репродуктивни центрове и АГ болници в страната.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Самата Милена е донор на яйцеклетки и лице на каузата вече 10 години. Тя е и горда майка на прекрасен син - Христо.