Поледиците в София изпратиха над 140 души в "Пирогов"

Н ад 140 души, пострадали на леда в София за последното денонощие, са потърсили помощ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н.И.Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

Най-тежко са пострадали няколко жени и един мъж на около 50 години. Те са с тежки счупвания, заради които се е наложило да бъдат оперирани по спешност.

На 35-ма от пострадалите, дошли в спешното отделение на "Н.И.Пирогов", се е наложило да останат в болницата. При 15 от тях се налага оперативно лечение, тъй като счупванията им са много тежки.

Лекари от Спешния травматологичен кабинет напомнят на хората да бъдат внимателни. Да бъдат с обувки със стабилни подметки, да ходят с ръце извън джобовете, както и да се погрижат за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат.

В петък сутрин от Столичната община съобщиха, че пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия. Вчера между 8:00 и 14:00 ч. повече от 80 пострадали заради поледиците в София са потърсили помощ в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".