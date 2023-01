ЕП иска специален трибунал за руските престъпления в Украйна

Ч леновете на Европейския парламент приеха с мнозинство резолюция, в която призовават за създаването на специален трибунал "за престъпленията на руската агресия срещу Украйна". Документът не е правно обвързващ, но другите компетентни институции на ЕС трябва да го вземат предвид.

Резолюцията бе подкрепена от 472 депутати, 19 са против, а 33 се въздържаха.

"Нека работим заедно с всички международни партньори, за да постигнем споразумение за този трибунал възможно най-скоро", написа в Туитър евродепутатът Зигфрид Мурешан.

В резолюцията на европарламента се посочва, че жестокостите, извършени от руските сили в Буча, Ирпин и много други украински градове налагат съгласувани международни действия за подвеждане под отговорност на виновните според международното право.

Според евродепутатите подготвителната работа за създаването на специалния трибунал трябва да започне незабавно.

