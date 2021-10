Елизабет II отложи важна визита, какво е здравословното ѝ състояние

П о съвет на лекарите британската кралица Елизабет Втора ще си почива в следващите няколко дни, предаде "Ройтерс", като цитира съобщение на Бъкингамския дворец.

95-годишната кралица Елизабет II: Не се чувствам стара

