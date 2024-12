Екзекутираха брутален сирийски военен

С ирийски бунтовник е екзекутирал публично старши сирийски войник от режима на Башар Асад, който хранел със затворници своя домашен лъв, предаде агенция БГНЕС.

Според медиите, които са на място Талал Даккак, член на елитната 25-а дивизия на сирийската армия, известна още като „Тигровите сили“, е бил убит от местни милиции в западния град Хама. Видеоклипове, публикувани в социалната мрежа X, показват подготовката за екзекуцията на Даккак, въпреки че

смъртта му не е официално потвърдена.

Бруталният военен, известен още като Абу Сахр, е един от най-известните лидери на сирийската армия и влиятелни бизнесмени в Хама и в един момент е ръководил 1500-членна милиция на военновъздушното разузнаване.

#Hama is waiting in the public squares for the execution of Talal Daqqaq, the notorious "shabiha" known for torturing Syrians and feeding them to his lion, filming himself in video clips, and sharing them on social media platforms. pic.twitter.com/JsVNIZaOOV