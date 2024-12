Хаос и размирици в Сирия: Подпалиха гроба на бащата на Асад

Г робът на бащата на сваления сирийски президент Башар Асад - Хафез, е бил подпален в родния му град Кардаха.

Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи, че бунтовниците са подпалили мавзолея, разположен в Латакия, в сърцето на алауитската общност на Асад.

Кадри на АФП показват части от мавзолея, които са в пламъци и са повредени.

📹#Syria



Syrian Revolutionary Forces set fire to the grave of the tyrant Hafez #Assad, bringing an end to over 54 years of his oppressive legacy. pic.twitter.com/plrifXfxMA