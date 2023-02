Хърватия: Транспортен хаос, снеговалеж и силен вятър (СНИМКИ)

Х ърватските власти затвориха в понеделник всички пътища, които свързват вътрешността на страната и адриатическото крайбрежие, заради силния снеговалеж и бурния вятър, които предизвикаха хаос в транспорта в Хърватия и на други места на Балканите, съобщи Асошиейтед прес.

Enjoy the virtual feeling of a gust of Bora wind and blowing snow.



Wintry weather conditions today at 5pm around Jalovice, Croatia.



🌡️-2°C and windchill -11 °C pic.twitter.com/9U7FV9IYfz