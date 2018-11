САЩ обвиниха руските военни в опасно прихващане на американски разузнавателен самолет EP-3E Aries в международното въздушно пространство над Черно море от руски изтребител Су-27.

Съобщение за инцидента беше публикувано от пресслужбата на Военноморските сили на САЩ в Европа и Африка в понеделник.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr