ЕК представи докладите за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване

Държавите от Западните Балкани от години полагат усилия по пътя си към евроинтеграцията

Обновена преди 55 минути / 4 ноември 2025, 10:19
Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп" в Лас Вегас, се задълбочава

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили" в радиоактивната зона

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Ню Йорк гласува за кмет

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Президентът на ЕЦБ: Еврото носи просперитет и сигурност на България

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Е вропейската комисия представи днес годишните доклади за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване. Документите отчитат пътя на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Украйна, Молдова и Грузия.

Албания постигна значителен напредък, като отвори четири клъстера през последната година и се очаква да отвори до края на годината последния клъстер в преговорите, се посочва в доклада. Постигнат е напредък по основните принципи, особено по отношение на реформата на правосъдието и в борбата с организираната престъпност и корупцията. Необходимо е продължаване на усилията. Постигането на целта на Албания за приключване на преговорите с ЕС до 2027 г. зависи от поддържането на скоростта на реформите и насърчаването на широк политически диалог. При условие че поддържа хода на реформите, Албания е напът да постигне тази амбициозна цел, пише в документа.

Източник: istock

Северна Македония продължи работата си по пътните карти за върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции, както и по плана за действие за защита на малцинствата. Необходими са допълнителни бързи и решителни действия по началните критерии, в съответствие с рамката за преговори, с цел отваряне на първия клъстер възможно най-скоро и когато бъдат изпълнени съответните условия. Северна Македония следва да повиши усилията си за поддържане на върховенството на закона, като защитава независимостта и почтеността в съдебната система, и засили борбата с корупцията, се посочва в доклада. Страната трябва да приеме необходимите конституционни промени за включване в Конституцията на гражданите, които живеят в границите на държавата и които са част от друг народ, като например българите, както е посочено в заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г., които Скопие се ангажира да изпълни, се добавя в текста.

Източник: iStock

За Сърбия се посочва, че поляризацията в обществото се е задълбочила на фона на масовите протести след ноември 2024 г., което е израз на разочарованието на гражданите от корупцията и усещането за липса на отчетност и прозрачност, съчетана със случаи на прекомерна употреба на сила срещу протестиращи и натиск върху гражданското общество. Това създаде все по-трудна среда, в която думите на разделение доведоха до сериозна загуба на доверие сред заинтересованите страни, а това, от своя страна, се отразява на процеса на присъединяване към ЕС. Реформите значително се забавиха. Очаква се Сърбия да преодолее застоя в областта на съдебната система и основните права, и спешно да предприеме стъпки за възстановяване на свободата на словото и академичната свобода. Оценката на ЕК от 2021 г., че Сърбия е изпълнила началните изисквания за преговори с ЕС по въпросите на конкурентоспособността и приобщаващия растеж, остава в сила.

Източник: iStock

Косово запазва ангажиментите си по европейския си път, с високо равнище на обществена подкрепа. Забавянето при съставянето на институциите след февруарските общи избори се отрази на напредъка на реформите, свързани с ЕС. Установяването на междупартийно сътрудничество и пренасочването на задачите към тези реформи е необходимо, за да може Косово да се върне на пътя към ЕС. Нормализирането на отношенията със Сърбия и изпълнението на ангажиментите за диалог остават неразделна част от европейската перспектива на Косово. Комисията е готова да подготви становище за кандидатурата на Косово за членство, ако Съветът на ЕС поиска това, се посочва в доклада.

Черна гора отбеляза значителен напредък към към ЕС, като затвори четири преговорни глави в последната година. Ангажиментът на страната за временно затваряне на още глави до края на 2025 г. отразява нейната отдаденост на европейската интеграция. Поддържането на стабилен напредък по отношение на реформите и постигането на трайно широко политическо съгласие са от решаващо значение за постигане на целта на страната да приключи преговорите за присъединяване до края на следващата година. Ако се поддържа скоростта на реформите, Черна гора е напът да постигне тази амбициозна цел.

В Босна и Херцеговина политическата криза в Република Сръбска и краят на управляващата коалиция подкопаха напредъка по присъединяването към ЕС. Това доведе до ограничени реформи при защитата на данните и граничния контрол, както и свързани с подписването на споразумение за статута на "Фронтекс". Положително е, че през септември Босна и Херцеговина представи на ЕК програма за реформи. След последните промени в Република Сръбска, Босна и Херцеговина има възможност да осъществи реформи по пътя към ЕС. За да започнат ефективно преговорите за присъединяване, властите трябва на първо място да приемат закони за съдебна реформа, в пълно съответствие с европейските изисквания, и да назначат главен преговарящ, се отбелязва в доклада.

Източник: iStock photos/Getty images

Турция остава кандидат и ключов партньор за ЕС. В съответствие със заключенията на Европейския съвет от април 2024 г., ЕС развива отношенията си с Турция по съразмерен и обратим начин, като се ангажира с общи приоритети. Възобновяването на преговорите за уреждане на кипърския конфликт е ключова част от сътрудничеството. Зачестилите съдебни действия срещу опозиционни представители и партии пораждат сериозни опасения за придържането на Турция към демократичните ценности. Въпреки че диалогът за върховенството на закона остава централен за отношенията между ЕС и Турция, влошаването на демократичните стандарти, съдебната независимост и основните права, все още не са разгледани. Преговорите за присъединяване с Турция остават в застой от 2018 г. насам, отбелязва комисията.

Източник: iStock/Getty Images

Украйна остава силно ангажирана с пътя си ЕС и напредна по ключови реформи. Страната прие пътни карти за върховенството на закона, публичната администрация и работата на демократичните институции, както и план за действие за националните малцинства. Украйна изпълни условията за начало на преговорите по няколко групи въпроси. Комисията очаква Съветът на ЕС да бъде в състояние да продължи с отварянето на всички клъстери преди края на годината. Украинското правителство е посочило целта си да приключи временно преговорите за присъединяване до края на 2028 г., а ЕК е ангажирана да подкрепи тази амбициозна цел.

Източник: iStock

Пред лицето на непрекъснатите хибридни заплахи и опити за дестабилизиране на страната, Молдова е постигнала значителен напредък по пътя към ЕС. Първата среща на върха ЕС – Молдова през юли отбеляза нов етап на сътрудничество. Молдова е приела пътни карти за върховенството на закона, публичната администрация и действието на демократичните институции. Оценката на ЕК е, че Молдова е изпълнила условията, необходими за започване на преговорите. Правителството на Молдова си е поставило цел за предварително приключване на преговорите до началото на 2028 г., а ЕК е ангажирана да подкрепи тази цел, която е амбициозна, но постижима, се посочва в текста.

Източник: iStock photos/Getty images

За Грузия се отбелязва, че миналата година Европейският съвет заключи, че процесът на присъединяване на страната към ЕС по същество е спрян. Оттогава обстановката рязко се влоши, като се наблюдава сериозно отстъпление от демокрацията, включително по отношение на върховенството на закона и сериозните ограничения на основните права. Това включва законодателство, което силно ограничава гражданското пространство, подкопава свободата на изразяване, и нарушава принципа на недискриминация. Грузинските власти трябва спешно да предприемат всеобхватни усилия за справяне с нерешените проблеми и ключови реформи, подкрепени от междупартийно сътрудничество и гражданско участие, в съответствие с ценностите на ЕС.

Източник: istock
Източник: NOVA    
Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище

Мъж преби жена си в Кърджали, счупи ѝ челюстта

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Каква температура харесват котките

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва
Ексклузивно

Преди 6 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

Преди 8 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна" (СНИМКИ)
Ексклузивно

Преди 8 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

Преди 9 часа

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
<p>&quot;Няма да играем футбол с Фон Дер Лайен&quot;</p>

Свят Преди 2 минути

Евроинтеграцията на РСМ зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Свят Преди 14 минути

Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

България Преди 50 минути

Дейвид Бекъм

Любопитно Преди 58 минути

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Любопитно Преди 1 час

Съдът решава дали да отстрани кмета на Минерални бани от поста му

България Преди 1 час

На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Свят Преди 1 час

В последните години от живота си обаче Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп

<p>Гутериш е &quot;дълбоко обезпокоен&quot;</p>

Свят Преди 1 час

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа, имащо за цел да преустанови разрушителната война между Израел и "Хамас"

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

Свят Преди 1 час

Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България Преди 1 час

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

България Преди 1 час

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Свят Преди 1 час

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява най-големите сътресения на 20-ти век

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Любопитно Преди 1 час

Хората без съвременна електрическа светлина типично спят по шест до седем часа без дрямка, а големите извадки показват най-нисък риск за смъртност около седем часа, а не осем

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Любопитно Преди 2 часа

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

Дик Чейни

Свят Преди 2 часа

