Европейската комисия отговори на ядрените заплахи на Путин

"Заплахите на руския президент Владимир Путин с ядрено оръжие са напълно неприемливи и неуместни".

Това заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция, коментирайки годишното обръщение на държавния глава на Русия към двете камари на парламента в Москва.

Путин: Опитите за намеса заплашват с мащабен конфликт с ядрено оръжие

"Речта на Путин е част от усилията му да бъде преизбран и е пореден пример на опит за прехвърляне на вината за началото на войната в Украйна", каза говорителят.

Той добави, че руските действия в Украйна досега са провал.

По отношение на искането на Приднестровието за помощ от Русия заради "натиск" от Молдова, говорителят посочи, че Европейската комисия следи събитията много внимателно и изрази надежда за намирането на мирно решение между Кишинев и Тираспол.

Ескалация, Приднестровието иска защита от Русия, Полша реагира

"Стабилността в региона е в общ интерес, насърчаваме двете страни да предприемат конструктивни разговори и вярваме, че молдовските власти ще направят всичко по силите си за намиране на решение," отбеляза той.

"ЕС подкрепя мирно уреждане на замразения конфликт в Приднестровието, което е част от Молдова", подчерта говорителят на ЕК.

