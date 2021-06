Лекар за футболиста Кристиан Ериксен: Мисля, че ще живее

Е дин от лекарите, спасили звездата на Дания Кристиан Ериксен, е българин. Това е д-р Валентин Великов, който работи за UEFA.

Новината съобщи в профила си във "Фейсбук" футболистът на "Лудогорец" Светослав Дяков, който написа:

"Но истинските герои са хората от най-великата според мен професия - докторите! Със своя професионализъм и спокойствие те върнаха човека от оня свят, те обърнаха сълзите от болка в радост! И съм горд, че и един българин беше там - големият Доктор Валентин Великов!"

Голяма е вероятността Кристиан Ериксен да не играе повече футбол, пише Gong.bg

По-рано от датската футболна федерация излязоха с информация, че Ериксен продължава да се подобрява, но засега остава под болнично наблюдение.

Звездата на Интер обаче почти сигурно повече няма да може да играе за "нерадзурите", с който стана шампион през изминалия сезон, както и в друг италиански клуб. Такива са законите на Апенините.

Според д-р Скот Мъри, един от водещите кардиолози във Великобритания, в Италия е сред държавите, които държат много на сърдечната грижа.

"Това може би е краят на кариерата му. Италианците не позволяват на хора със сериозни сърдечни проблеми да взимат участие в каквито и да е спортове. Такъв е законът там. От дълго време политиката им е такава. По този начин са свалили смъртните случаи поради сърдечни проблеми в спорта от над три до под един процент", заяви д-р Мъри пред „Daily Mail“.

Christian Eriksen is unlikely to play football again, says NHS expert - and could face Italy BAN https://t.co/CYP2wbEctM