Футболист на Дания колабира на терена на UEFA EURO 2020

Д вубоят между Дания и Финландия от UEFA EURO 2020 бе прекъснат и прекратен, след като звездата на домакините Кристиан Ериксен колабира на терена.



Инцидентът се случи в края на първата част, съобщи Gong.bg Лекарски екип му оказа първа помощ на терена, правейки му изкуствено дишане.

Датските национали оформиха пръстен около халфа на Интер Милано, когато той получаваше първа медицинска помощ.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

От BeIN Sports потвърдиха, че футболистът е добре и е приет в болница в Копенхаген. Футболистът е напуснал терена в съзнание.

Футболистите и феновете на терена скръстиха ръце в молитва. Видяха се сълзи както в очите на съотборниците му, така и сред феновете на Дания.

HOPE: A photo of Danish player Christian Eriksen, who collapsed in the first half of his country's game with Finland, has emerged.



It shows him alert, head up and alive.



Great news! #Eriksen pic.twitter.com/Txi7qUOLJi