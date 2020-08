Руски и американски военни се сблъскаха в Сирия

Ч етирима американски военни са ранени "при взаимодействие" с руски сили в Сирия. Американските военни са получили травмите си при сблъсък на автомобили, а не в престрелка, посочва източник на Ройтерс.

Военен конвой на САЩ се е сблъскал с руска военна колона в района на Източна Сирия, са съобщили неназовани американски официални лица пред CNN. Инцидентът се е случил след като едно от руските превозни средства умишлено се е блъснало с американски транспортьор и екипажът на американската машина е пострадал при катастрофата. Според източниците на телевизията, руски военен хеликоптер е прелетял ниско над земята, което е честа тактика за да се предизвика разпръскване на хора.

Пентагонът все още не е потвърдил информацията, като според телевизията Белия дом е против публично оповестяване на новината. Националният център по сигурността отказа да коментира случая, но предостави изявление вместо Пентагона. „В рамките на това взаимодействие, руско превозно средство е ударило M-ATV принадлежащо на коалицията, вследствие на което военни от екипажа на проходимата противоминна машина са получи наранявания“, заяви говорителят на Националния съвет по сигурността Джон Елиът, като според него такива „опасни и непрофесионални действия представляват нарушение на протоколите за избягване на конфликт, подписани между Москва и Вашингтон през декември 2019 г.“.

Ройтерс отбеляза, че такива контакти между американски и руски военни не са рядкост, но инцидентът подчертава рисковете от пребиваването на войници от двете страни на близко разстояние в Северна Сирия и потенциала за ескалиране на напрежението.

На видеозаписи, публикувани в социални мрежи, се вижда как руски военни автомобили, придружени от два хеликоптера, се движат опасно близо до американски бронирании коли.

