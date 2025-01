Джокович обвини австралийски хотел, че го е „отровил“ през 2022 г.

Т енис легендата Новак Джокович заяви тази седмица, че е бил „отровен“ по време на сагата с депортирането му в Австралия по време на пандемията от COVID-19.

Джокович пристигна в Мелбърн през януари 2022 г., за да участва в Откритото първенство на Австралия, но е спрян на летището и задържан в хотел, след като не успява да представи доказателства, че е ваксиниран или че му е издадено валидно медицинско освобождаване - изискване за всеки, който влиза в Австралия по това време.

I was ‘poisoned’ in the hotel: #NovakDjokovic claims his food was contaminated in #AustralianOpen2022 https://t.co/w5sDIWPpsX

В крайна сметка той е депортиран, след като губи съдебна битка за оставане в страната.

В интервю за GQ, публикувано тази седмица, 24-кратният шампион от Големия шлем заяви, че след завръщането си в родната Сърбия е имал „някои здравословни проблеми“ и се е подложил на токсикологични изследвания, за да се установи причината за това след петдневното му задържане в хотел „Парк“ в центъра на Мелбърн.

„И разбрах, че в този хотел в Мелбърн са ме хранили с някаква храна, която ме е отровила“, каза той.

„Никога не съм казвал това на никого публично, но ... имах наистина високо ниво на тежки метали“, добави той. „Имах олово, много високо ниво на олово и живак“.

Запитан дали смята, че го е разболяла храната, с която е бил хранен в хотела, Джокович отговори: „Това е единственият начин“.

Съобщава се, че здравословният режим на сръбския тенисист включва строга безглутенова и безмлечна диета, сутрешна йога - и лечебна вода от т.нар. босненски пирамиди - псевдоархеологически обект в централната част на Босна и Херцеговина, който Джокович е обявил за „чудотворен“.

“I had some health issues. And I realized that in that hotel in Melbourne I was fed with some food that poisoned me,” said @DjokerNole https://t.co/S82i5oYKpl pic.twitter.com/iP0bxEWgWW