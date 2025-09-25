Тръмп замени портрета на Байдън с ... автоматична писалка

П резидентът Доналд Тръмп отново направи промени в Белия дом, като в същото време омаловажи бившия президент Джо Байдън, пише ABC News.

Белият дом откри нова галерия с президентски портрети по протежение на колонадата на Западното крило в сряда. Докато новата „Президентска алея на славата“ представя портрети на всички президенти в позлатени рамки, портретът на Байдън бе заменен със снимка на автоматична писалка. Белият дом обърна внимание на промяната и в социалните си медии.

Тръмп отдавна критикува използването на автоматична писалка от Байдън – рутинен метод за подписване на официални документи, когато лицето, което трябва да ги подпише, не може да го направи лично. Използването на автоматична писалка е широко разпространено както в Капитолия, така и в Белия дом, и е било практикувано от бивши президенти от двете партии.

Тръмп изтъкна твърдения, че Байдън не е разбирал какво се случва по време на президентството си, защото е използвал автоматична писалка за подписване на закони и помилвания. Тръмп дори предложи помилванията, подписани от Байдън чрез автоматичната писалка, да се считат за нищожни. Байдън категорично отхвърли твърденията на Тръмп.

Trump mocks Biden by putting a picture of a so-called "autopen" in a new gallery of presidential portraits in the White Househttps://t.co/UbdstnPInC pic.twitter.com/2y6EScIU9i — AFP News Agency (@AFP) September 25, 2025

„Нека бъда ясен: аз взех решенията по време на моето президентство. Аз взех решенията за помилванията, изпълнителните заповеди, законодателството и прокламациите. Всяко твърдение, че не съм го направил, е нелепо и невярно“, заяви Байдън в официално изявление.

През последните седмици Тръмп намекваше, че ще предприеме този необичаен ход, докато продължава да омаловажава наследството на Байдън.

„Това е решение, което трябва да взема. Публикувахме снимка на автоматичната писалка“, каза Тръмп в интервю за The Daily Caller по-рано този месец.

Колонадата е емблематична част от Белия дом още от времето на президентството на Томас Джеферсън. Тя служи на президентите и техните служители за бързо придвижване между Западното крило и Изпълнителната резиденция. Галерията е част от по-широките промени на Тръмп в двора на Белия дом, които включват павиране на тревата и добавяне на маси с чадъри, където той организира вечери в така наречения „Клуб на розовата градина“.

Trump hangs autopen image instead of Biden portrait in presidential portrait gallery

https://t.co/jxjG3z82Pp — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 24, 2025

В момента тече и строителството на просторна нова бална зала, която Тръмп активно рекламира.

Това не е първият случай, в който Тръмп използва властта си, за да премахне символи на личности, с които не е съгласен, от Белия дом.

През юни Белият дом, озаглавен „Тръмп“, премахна портрет на Хилари Клинтън – бившата първа дама, държавен секретар и претендентка за президентските избори през 2016 г. Портретът ѝ беше заменен с картина в червено, бяло и синьо на самия Тръмп. След това, през август, той премести портретите на бившите президенти Барак Обама, Джордж У. Буш и Джордж Х. У. Буш от входа на Белия дом на по-малко видимо място.