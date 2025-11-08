Свят

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп

8 ноември 2025, 18:37
Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна
Б ившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп, като отбеляза, че той разрушава не само Източното крило на Белия дом, но и цялата страна, предаде ДПА.  

"Знаех, че Тръмп ще предприеме разрушителни действия срещу страната, но трябва да призная, че и представа си нямах, че той ще се превърне в същински разрушител", каза Байдън на галавечер на Демократическата партия в град Омаха, щата Небраска.

Бившият президент демократ, който сега е на 82-годишна възраст, каза това във връзка с проекта на Тръмп на мястото на Източното крило на Белия дом да бъде построена бална зала. По-рано Тръмп беше заявил, че плановете му за бална зала "няма да засегнат сградата в сегашния ѝ вид".  

"Това е перфектен символ на неговото президентство", посочи Байдън. "Тръмп предприе разтушителни действия не само срещу дома на народа, но и срещу Конституцията, върховенството на закона и самата ни демокрация", добави бившият президент. Байдън се обърна директно към Тръмп в речта си, като заяви, че с поведението си настоящият държавен глава е поставил САЩ в срамна позиция и е издигнал интересите на богатите над тези на обикновените американци.

Байдън определи победите на демократите на изборите за губернатор в Ню Джърси и Вирджиния, както и на вота за кмет на Ню Йорк, като лъч светлина в един "много, много мрачен момент" и добави, че с американският народ е изпратил послание на президента републиканец.

Бившият стопанин на Белия дом рядко има публични изяви, откакто през януари се оттегли от президентския пост. Той възнамеряваше да се състезава с Тръмп за втори мандат, но се отказа след катастрофален предизборен дебат и натиск от редиците на Демократическата партия.

