Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите между делегации на неговата страна и на Иран са повратна точка и на тях двете страни биха могли да решат да започнат на чисто или да се върнат към стария начин, предаде Асошиейтед прес.

САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари

Ванс каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за „ново начало“, за да се трансформират отношенията между САЩ и Иран, и че техническите преговори, които започнаха в Швейцария, ще позволят на двете страни да седнат заедно и да работят за решаване на проблемите, допълва Ройтерс.

Ванс определи днешната среща между делегации на Иран и САЩ, провеждана в швейцарския курорт Бюргенщок с посредничеството на Катар и на Пакистан, като „историческа“, отбелязва Франс прес.