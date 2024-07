Ралф Шумахер разкри, че е гей, синът му го поздрави

Б ившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер разкри, че има връзка с друг мъж. Братът на легендарния Михаел Шумахер направи това с публикация в Instagram. На нея Ралф се е прегърнал с неизвестен мъж и двамата гледат залязващото слънце.

"Най-красивото нещо на света е да имаш точния партньор до себе си, с когото можеш да споделиш всичко", написа 49-годишният Шумахер под снимката.

Ralf Schumacher coming out as queer is one of the bravest things to do in a motorsport community that lacks so much queer representation. Best of luck to him and his partner. “The most beautiful thing in life is when you have the right partner by your side you can share it with.” pic.twitter.com/K39DOdEARN