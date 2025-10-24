ЕК предупреди TikTok и Meta - грозят ви глоби до 6% от оборота

Е вропейската комисия предупреди днес "ТикТок" (TikTok) и "Мета" (Meta), собственик на "Фейсбук" (Facebook) и "Инстаграм" (Instagram), че нарушават европейското законодателство и може да бъдат глобени с до 6 процента от световните си годишни приходи.

В съобщение на комисията се пояснява, че са установени нарушения на задължението за осигуряване на достъп до открити данни за изследователи. В случая с "Мета" се отчита липса на лесен начин потребителите да известяват за незаконно съдържание. Комисията уточнява, че това са първоначални заключения и ще очаква писмения отговор на двете дружества. Според комисията днешната оценка на предвещава изхода от разследването.

В случай, че нарушенията не бъдат отстранени, ЕК заявява, че може да пристъпи към налагане на глоба на стойност до 6 на сто от световния оборот на дружествата, както и да наложи периодични глоби до отстраняване на нарушението. ЕК уточнява, че това разследване не е свързано с вече започнатите проверки срещу "Мета" и "ТикТок" за неспазване на европейското законодателство.

От 29 октомври влизат в сила нови правила на ЕС, според които онлайн платформите ще бъдат задължени да предоставят на изследователите достъп не само до публично достъпните, но и до ограничени данни. Целта е да се повиши прозрачността на най-големите дигитални компании и търсачки и да се проследят потенциалните рискове, произтичащи от тяхната дейност.