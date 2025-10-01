Хлорофил и колаген: Подкрепя ли науката любимите добавки на TikTok?

В лезте във всеки магазин за здравословни продукти, прегледайте TikTok или разгледайте рафтовете на любимия си магазин за козметика и ще се сблъскате с познато обещание: че хапче, прах или отвара могат да бъдат тайната за сияйна кожа, повишена енергия или дори вътрешна „детоксикация“, пише Sciencealert.

Сред най-специализираните са хлорофилът – зеленият пигмент в растенията, който сега се среща в модерните води и тинктури – и колагенът, протеинът, приветстван като Светия Граал за млада кожа и силни стави.

Но доколко от шума около това е подкрепено от науката? И доколко е просто умен маркетинг, прикрит в зелен сок и лъскави опаковки?

Нека разгледаме по-отблизо какво всъщност правят, какво казват доказателствата и дали парите (и надеждите) ви биха могли да бъдат похарчени по-добре другаде.

Хлорофил

Тъмнозелените листни зеленчуци като къдравото зеле и каволо неро са добре известни с това, че повишават нивата на основни хранителни вещества като желязо, фолат и бета-каротин. Те са богати и на хлорофил – пигментът, който играе ключова роля във фотосинтезата, процесът, чрез който растенията използват слънчевата светлина, за да произвеждат глюкоза и кислород.

Някои влиятелни личности в сферата на уелнес, включително Гуинет Полтроу и Кортни Кардашиян-Баркър , популяризираха хлорофилната вода като част от ежедневните си здравословни рутини.

И двете го рекламират чрез съответните си уелнес марки като изтъкват редица предполагаеми ползи, от намаляване на телесната миризма до подпомагане на детоксикацията. Едно от по-упоритите твърдения е, че хлорофилът – във вода или под формата на хранителна добавка – може да „оксигенира“ кръвта.

Но както посочи Бен Голдакър – лекар, академик и виден критик на псевдонауката – това твърдение не е съвсем вярно. Човешкото тяло, за разлика от листа на растение, не е обляно от слънчева светлина.

А без светлина, хлорофилът просто не може да извършва фотосинтеза в червата или кръвния поток. Той не може да генерира кислород вътрешно – без значение колко зелено е вашето смути.

И така, какво всъщност прави хлорофилът? Освен че оцветява растенията (и вашите изпражнения) в ярък нюанс на зелено, основната му функция е да улавя слънчевата светлина и да преобразува водата и въглеродния диоксид в глюкоза и кислород. Спомнете си биологията от GCSE и познатото уравнение за фотосинтеза, надраскано на бялата дъска.

Чрез този процес растенията произвеждат храна за себе си и за животните, като същевременно отделят кислород в атмосферата. Това е път, който е от основно значение за живота на Земята.

Но тъй като дишаме кислород и ядем въглехидрати, успяваме да процъфтяваме без хлорофил. И за да действа той при хората по начина, по който действа при растенията, със сигурност ще е необходимо да присъства в кожата ни – превръщайки ни на практика в Злата вещица на Запада.

И така, какво да кажем за тези по-широки твърдения за здравословни ползи? Опаковките на хранителни добавки за хлорофилин – полусинтетична, водоразтворима форма на хлорофил, за която се смята, че е по-активна – често обещават детоксикация, сияйна кожа, подобрено заздравяване на рани и дори по-добра телесна миризма.

Предложените механизми? Хлорофилът може да инхибира растежа на бактериите или да неутрализира съединения с лоша миризма в червата. Предложен е и като уловител на свободни радикали – улавящ нестабилните молекули, генерирани от токсини или метаболизъм, които могат да увредят тъканите.

🌱 The Power of Chlorophyll



Chlorophyll is a potent blood purifier, making it essential to include greens in your daily diet. If that’s challenging, consider supplementing with natural plant sources of chlorophyll.



Here’s why it’s worth it:

✅ Supports blood detoxification

✅… pic.twitter.com/wpFD8xlKNo — Barbara Oneill (@BarbaraOneillAU) May 11, 2025

Доказателствата са смесени. Няколко (много по-стари) проучвания показват, че хлорофилинът може да намали миризмата на изпражненията и газове , въпреки че може също да ги оцвети в зелено. Има по-слаби доказателства, когато става въпрос за халитоза или телесна миризма.

Изследванията, подкрепящи ролята му като антиоксидант, са ограничени, а шумът около загубата на тегло е до голяма степен анекдотичен. Реалистично погледнато, всяка полза в това отношение вероятно идва от диета, богата на зелени зеленчуци – с ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на фибри – а не само от хлорофил.

По-обещаващите перспективи се наблюдават в грижите за рани . Превръзките на основата на хлорофил са изследвани заради способността им да ускоряват заздравяването и да намаляват миризмите от инфектирани рани.

Колаген

Но хлорофилът не е единственото така наречено „чудотворно“ вещество, което се продава на уелнес тълпата. Вземете колагена – може би дори по-популярен от всеки зелен прах или суперхрана на хапче.

Колагенът е протеин и естествен компонент на съединителната тъкан, която се намира в цялото тяло. Той придава здравина и структура на кожата, костите, връзките, кръвоносните съдове – дори на сърцето и белите дробове. Без достатъчно колаген – или при състояния, при които производството на колаген е нарушено, като например синдром на Елерс-Данлос – тъканите могат да станат крехки, склонни към увреждане или бавно да се заздравяват.

Още по-голяма причина тогава да се уверим, че телата ни могат да го произвеждат. Колагенът се изгражда от аминокиселини – градивните елементи на протеините – така че консумацията на достатъчно протеини е от съществено значение. Витамин С също играе жизненоважна роля, като помага на тялото да синтезира колаген от тези аминокиселини.

Но наистина ли е необходимо да го приемаме като добавки? Какво казват доказателствата ? Някои проучвания показват, че пероралните колагенови добавки могат да помогнат за подобряване на външния вид на кожата, да поддържат здравето на ставите, да увеличат здравината на костите и да увеличат мускулната маса.

Но няма убедителни доказателства, че те насърчават загубата на тегло или лекуват сърдечно-съдови или автоимунни заболявания – въпреки високите обещания, дадени от някои марки.

Локалните колагенови продукти са още по-разпространени, но научната им основа е по-слаба . Колагеновите молекули обикновено са твърде големи, за да се абсорбират през кожата, което означава, че е малко вероятно да имат някакво значимо въздействие върху бръчките. В най-добрия случай те могат да хидратират повърхността и да предложат временен ефект на изглаждане.

Накратко, изследванията са неравномерни – окуражаващи в някои области, неубедителни в други. А що се отнася до подпомагане на естественото производство на колаген в тялото, може да има по-ефективни (и по-евтини) варианти.

Храни като пилешко месо, риба, яйца и костен бульон осигуряват добър прием на протеини. Също така, микроелементите, поддържащи колагена, включително витамин C, мед и цинк , също са важни .

Така че, освен ако не сте Отровна Айви от Батман (която, честно казано, изглежда фантастично), вероятно не е нужно да се претоварвате с хлорофил. И освен ако диетата ви не е недостатъчна, не е нужно да харчите пари за колагенови прахове или кремове.