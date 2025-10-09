Свят

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

19-годишният син на президента Доналд Тръмп е предложен за водеща роля в ръководството на платформата, след като според съветници именно той е помогнал на баща си да спечели младите избиратели

9 октомври 2025, 16:04
Барън Тръмп   
Източник: Getty Images

19-годишният син на президента Доналд Тръмп – Барън Тръмп – е предложен за висок пост в ръководството на TikTok, пише The Post.

Барън, който беше признат за ключов в усилията на баща си да достигне до по-младите избиратели, би бил „идеалният избор“ да помогне за ръководството на социалната мрежа, след като тя бъде прехвърлена на американски инвеститори. Това заяви бившият мениджър по социалните мрежи на президента – Джейк Адвент.

„Надявам се президентът Тръмп да обмисли назначаването на сина си Барън и може би други млади американци в борда на TikTok, за да гарантира, че приложението ще остане платформа, която младите хора искат да използват“, каза Адвент – когото Тръмп шеговито нарича „TikTok Джак“ – пред Daily Mail.

Барън Тръмп, който наскоро се върна да живее в Белия дом, докато следва в кампуса на Нюйоркския университет във Вашингтон, засега не е коментирал предложението.

Президентът Тръмп неведнъж е признавал, че именно синът му е изиграл ключова роля в това да му помогне да достигне до по-млада аудитория и да спечели последните избори.

Първата дама Мелания Тръмп също е казвала, че Барън е бил „от решаващо значение“, защото „познава своето поколение“.

Миналия месец президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която одобри прехвърлянето на американските операции на TikTok към консорциум от инвеститори, базирани в САЩ, след разговор с китайския президент Си Дзинпин. TikTok в момента е собственост на китайската компания ByteDance.

В понеделник Тръмп направи своето триумфално завръщане в TikTok, след почти година отсъствие. В публикувано видео от Овалния кабинет президентът заяви:
„На всички млади хора в TikTok – аз спасих TikTok, така че ми дължите много. Сега ме виждате тук, в Овалния кабинет, и някой ден един от вас ще седи на това бюро и също ще върши страхотна работа.“

Бившият президент Джо Байдън подписа двупартиен закон през април 2024 г., който даде на ByteDance възможност да намали своя дял в TikTok до 20% или да се изправи пред пълна забрана в САЩ.

И Байдън, и Тръмп отложиха изпълнението на забраната, като Тръмп аргументира решението си с това, че подобна мярка би увеличила влиянието на американските технологични гиганти и способността им да цензурират политическо съдържание.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че според новото споразумение алгоритъмът на TikTok ще бъде изцяло под контрола на американските инвеститори.

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

