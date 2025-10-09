Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

19-годишният син на президента Доналд Тръмп – Барън Тръмп – е предложен за висок пост в ръководството на TikTok, пише The Post .

Барън, който беше признат за ключов в усилията на баща си да достигне до по-младите избиратели, би бил „идеалният избор“ да помогне за ръководството на социалната мрежа, след като тя бъде прехвърлена на американски инвеститори. Това заяви бившият мениджър по социалните мрежи на президента – Джейк Адвент.

„Надявам се президентът Тръмп да обмисли назначаването на сина си Барън и може би други млади американци в борда на TikTok, за да гарантира, че приложението ще остане платформа, която младите хора искат да използват“, каза Адвент – когото Тръмп шеговито нарича „TikTok Джак“ – пред Daily Mail.

Барън Тръмп, който наскоро се върна да живее в Белия дом, докато следва в кампуса на Нюйоркския университет във Вашингтон, засега не е коментирал предложението.

Президентът Тръмп неведнъж е признавал, че именно синът му е изиграл ключова роля в това да му помогне да достигне до по-млада аудитория и да спечели последните избори.

Първата дама Мелания Тръмп също е казвала, че Барън е бил „от решаващо значение“, защото „познава своето поколение“.

Миналия месец президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която одобри прехвърлянето на американските операции на TikTok към консорциум от инвеститори, базирани в САЩ, след разговор с китайския президент Си Дзинпин. TikTok в момента е собственост на китайската компания ByteDance.

В понеделник Тръмп направи своето триумфално завръщане в TikTok, след почти година отсъствие. В публикувано видео от Овалния кабинет президентът заяви:

„На всички млади хора в TikTok – аз спасих TikTok, така че ми дължите много. Сега ме виждате тук, в Овалния кабинет, и някой ден един от вас ще седи на това бюро и също ще върши страхотна работа.“

Бившият президент Джо Байдън подписа двупартиен закон през април 2024 г., който даде на ByteDance възможност да намали своя дял в TikTok до 20% или да се изправи пред пълна забрана в САЩ.

И Байдън, и Тръмп отложиха изпълнението на забраната, като Тръмп аргументира решението си с това, че подобна мярка би увеличила влиянието на американските технологични гиганти и способността им да цензурират политическо съдържание.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че според новото споразумение алгоритъмът на TikTok ще бъде изцяло под контрола на американските инвеститори.