Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

З аради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта. В продължение на няколко часа лечебното заведение е останало без ток и отопление. Аварийни екипи работиха на място, за да отстранят аварията.
„Лечебното заведение е било без ток около 5 часа. Агрегатът на болницата е бил задействан и всички жизненоважни отделения – като хирургичното, са били захранени с електричество”. Това заяви пред NOVA заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков.
Причината за липсата на ток са едновременни аварии на два електропровода.
„Сривът е станал заради силния вятър, обилния снеговалеж и мокрия сняг. В целия регион имаше аварии заради лошите метеорологични условия. До около 2 – 2:30 часа електрозахранването навсякъде е възстановено”, обясни Бараков.