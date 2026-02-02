Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

З аради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта. В продължение на няколко часа лечебното заведение е останало без ток и отопление. Аварийни екипи работиха на място, за да отстранят аварията.

„Лечебното заведение е било без ток около 5 часа. Агрегатът на болницата е бил задействан и всички жизненоважни отделения – като хирургичното, са били захранени с електричество”. Това заяви пред NOVA заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков.

Причината за липсата на ток са едновременни аварии на два електропровода.

„Сривът е станал заради силния вятър, обилния снеговалеж и мокрия сняг. В целия регион имаше аварии заради лошите метеорологични условия. До около 2 – 2:30 часа електрозахранването навсякъде е възстановено”, обясни Бараков.