Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

Д окато чудовищни зимни бури преминават през големи части от Северна Америка, онлайн пространството е залято от съобщения за „експлодиращи дървета“ в части от САЩ. Бъдете спокойни – рискът от самовзривяваща се растителност е преувеличен. Слуховете обаче се основават на реален феномен, който наистина може да чуете и видите по време на дълбокото застудяване този сезон.

През последните няколко дни десетки американски щати издадоха предупреждения за опасно време, тъй като поредица от метеорологични системи донесоха дебел сняг в района на Големите езера и Североизтока, обледявания от Средния Атлантик до Югоизтока и рекорден студ в Южните равнини.

Наред с прекъсванията на тока и хаоса при пътуванията, някои синоптици посочиха и една по-необичайна опасност, дебнеща в горите.

Когато температурите паднат рязко, водата и сокът в дърветата могат да замръзнат бързо. Тъй като водата се разширява при превръщането си в лед, налягането вътре в дървото се покачва. При подходящи условия това може да доведе до разцепване на кората със силен пукот, който звучи като изстрел от пушка – откъдето идва и прякорът „експлодиращи дървета“ или „мразови пукнатини“.

Ефектът понякога може да доведе до внезапно падане на клони или срутване на цели стволове, което е опасно, но феноменът невинаги е толкова бурен, колкото подсказва името. Вместо дърветата да избухват при експлозия, обикновено се появяват вертикални фрактури по ствола, особено при видове с по-тънка кора.

Що се отнася до вирусните клипове, някои видеоклипове, твърдящи, че показват „експлодиращи дървета“, са генерирани от изкуствен интелект или изобщо не изобразяват въпросните мразови пукнатини.

Популярен пост в социалните мрежи твърдеше, че се прогнозират експлозии на дървета в Средния Запад и Северните равнини през изминалия уикенд. Някои държавни власти обаче излязоха с изявление, че рискът от буквални експлозии е практически нулев.

„Може би сте виждали пост за възможността дърветата в Минесота да експлодират поради падащите температури. За щастие, няма нужда да избягвате горите поради такъв риск“, заявиха от Министерството на природните ресурси на Минесота във Facebook.

„Нашите експерти по здравето на горите обясниха, че местните дървета са адаптирани към времето в Минесота, включително към температури под нулата. Това, което може да чуете, е бумтенето или пукането на „мразовите пукнатини“ – вертикални разцепвания на дървесината, причинени от бързия спад на температурата, когато водата и сокът замръзват и се разширяват. Дърветата с тънка кора, като кленове и брези, може да са по-податливи, но щетите рядко са фатални за самото дърво“, добавиха те.

Но не бива да бъдем самонадеяни. Макар детониращата флора рядко да е опасна за хората, екстремният студ, който подхранва тези слухове, носи реални и непосредствени опасности. Към 26 януари най-малко 17 души в САЩ са загинали в последната вълна от екстремно зимно време и се очаква тази цифра да нарасне.

Ако случайно чуете гората да „гърми“ тази седмица, приемете го като алармен сигнал на природата да останете вътре, на топло и в безопасност, пишат от iflscience.