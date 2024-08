Две бели мечки нападнаха и убиха човек в Арктика

Д ве бели мечки нападнаха и убиха човек, работещ на отдалечен радарен обект в канадската Арктика.

Фаталното нападение е станало в четвъртък, 8 август, на станцията на остров Бреворт в крайната североизточна част на канадската територия Нунавут, съобщава корпорацията Nasittuq, която управлява съоръжението.

"Служители на Nasittuq се отзоваха на мястото и едно от животните беше умъртвено. Мислите и молитвите ни са със семейството, приятелите и колегите, засегнати от тази загуба", се казва в изявление на компанията.

Те добавиха, че засега не разкриват самоличността на лицето от уважение към семейството му.

Nasittuq е контролирана от инуитите корпорация, която помага за експлоатацията и поддръжката на Северната предупредителна система - мрежа от 47 радарни обекта, които се простират на повече от 5 000 км в северната част на Канада. Работи от края на 80-те години на миналия век и основната ѝ цел е да открива самолети и крилати ракети в полярния регион на Северна Америка. Компанията управлява и инфраструктурата около системата, включително 47-те хеликоптерни площадки, пистите с чакъл, над 118 сгради и 311 резервоара за съхранение на гориво в насипно състояние.

Полярните мечки са свирепи хищници, които ловуват почти всичко, до което се докопат - включително и хора. Големите мъжки екземпляри могат да достигнат височина над 3,3 метра на задните си крака.

Въпреки това смъртоносните нападения срещу хора са доста редки. Проучване от 2017 г. установи, че мъжките са склонни да нападат, когато са отчаяни и "подложени на хранителен стрес", докато агресията от страна на женските е още по-рядка и най-често се дължи на защитата на малките им.

