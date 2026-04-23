Два влака се удариха челно в Дания, има ранени

Д ва влака са се сблъскали в Дания, пострадали са най-малко 17 души, от които 4 са в критично състояние, съобщиха полицията и местните служби за спешна помощ, цитирани от "Франс прес" и "Ройтерс".
Two trains collided between Hillerød and Kagerup at Isterødvejen, north of Copenhagen, on Thursday, April 23, 2026. The incident occurred on the train line linking the towns of Hillerød and Kagerup, police said in a statement.
Инцидентът е станал на около 40 км северно от Копенхаген, на железопътната линия, свързваща градовете Хилерод и Кагеруп, се посочва в изявление на полицията.
"Двата регионални влака са се сблъскали челно", заяви говорител на пожарната служба на района на Копенхаген.
Сигнал за катастрофата е бил получен в 6:30 сутринта.
Държавната телевизия показа кадри на два влака, и двата с видими повреди в предната част, един срещу друг в гориста местност.
"Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен", добави говорителят. "На място са изпратени значителни ресурси".
Ранените вече са извозени с линейки и хеликоптери.
Железопътните инциденти са редки в Дания, но през 2019 г. сблъсък с участието на пътнически влак доведе до 8 загинали и 16 ранени, отбелязва АФП. През август 2025 г. един човек загина след сблъсък между влак и селскостопанско превозно средство.