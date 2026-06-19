Два влака се сблъскаха северно от Лондон, над 50 пострадали

Б ританската транспортна полиция съобщи, че реагира на сигнали за „сблъсък“ на влакове северно от Лондон. Други служби за спешна помощ заявиха, че са на мястото на инцидента, а британските медии съобщават за над 50 пострадали.

Повече от 30 линейки са се отзовали след катастрофата. Това включва най-малко пет въздушни линейки. Спешните екипи са били предупредени да се подготвят за жертви.

Смята се, че единият пътнически влак е спрял поради повреда в системата за безопасност. Вторият пътнически влак след това се е сблъскал с последния вагон.

Свидетели съобщават, че при удара хората буквално са излетели от седалките си, като има много пострадали с наранявания по главите.

„Реагираме на сигнали за сблъсък с участието на два влака в района на Бедфорд“, написа транспортната полиция в X.

We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.



We'll share more information as soon as possible. — British Transport Police (@BTP) June 19, 2026

Спешни служби, включително пожарникари и полицаи, са на мястото на инцидента, южно от Бедфорд. Железопътният оператор заяви, че всички линии между Лутън и Бедфорд в момента са блокирани поради „проблем, който се разследва“.

Пътниците в други влакове, спрели наблизо, са били уведомени да останат на местата си, докато инцидентът се отстранява.

Очаква се прекъсване на услугите в района, докато аварийните екипи реагират и се оценява състоянието на железопътната линия.

Влаковете няма да могат да влизат и излизат от лондонската гара „Сейнт Панкрас“ до края на вечерта.