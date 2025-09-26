Зеленски: Унгарски дронове вероятно са разузнавали в Западна Украйна

У крайна е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Той написа в приложението "Телеграм", че предварителното разследване показва, че дроновете може да са извършвали разузнаване на промишления потенциал в пограничните райони в Западна Украйна.
Hungarian drones spotted violating Ukrainian airspace — @ZelenskyyUa— InformNapalm (@InformNapalm) September 26, 2025
Zelenskyy reported incidents along the Ukrainian-Hungarian border where reconnaissance drones entered Ukraine. Preliminary data suggests they were Hungarian, scouting industrial capacity in border regions.… pic.twitter.com/nH7nFJ4ndH
"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент", добави Зеленски, след като се срещна с висшето военно командване на Украйна.