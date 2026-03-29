Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Д рон бе свален тази нощ близо до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан. САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак вчера.

Три въоръжени дрона бяха свалени над американска база в Ирак

Представители на иракските сили за сигурност съобщиха рано тази сутрин, цитирани от "Ройтерс", че противовъздушната отбрана е свалила в Ербил - столицата на Иракски Кюрдистан, дрон близо до дома на Масуд Барзани - лидера на управляващата партия в кюрдския автономен регион в Ирак.

Агенцията отбелязва, че това е станало в условия на нарастващо напрежение в Северен Ирак след избухването на войната в Близкия изток, започнала с атаката на САЩ и Израел срещу съседен Иран на 28 февруари.

Дрон удари американска военна база

Резиденцията на президента на Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани - племенник на Масуд Барзани, бе атакувана с дрон вчера рано сутринта.

Нападението бе осъдено от Държавния департамент на САЩ.

Агенция "Франс прес" посочва, че Ирак е бил въвлечен против волята си в регионалния конфликт. Проирански групировки всеки ден поемат отговорност за десетки удари с дронове и ракети срещу американското военно присъствие в страната и на други места в Близкия изток.

Военни пострадаха при нападение с дронове срещу американски бази в Ирак

Също вчера, най-малко двама иракски полицаи бяха убити при въздушен удар по щаба на коалиция от проирански групировки в северния град Мосул.