Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак

29 март 2026, 10:12
Източник: AP/БТА

Д рон бе свален тази нощ близо до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан. САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак вчера.

Представители на иракските сили за сигурност съобщиха рано тази сутрин, цитирани от "Ройтерс", че противовъздушната отбрана е свалила в Ербил - столицата на Иракски Кюрдистан, дрон близо до дома на Масуд Барзани - лидера на управляващата партия в кюрдския автономен регион в Ирак.

Агенцията отбелязва, че това е станало в условия на нарастващо напрежение в Северен Ирак след избухването на войната в Близкия изток, започнала с атаката на САЩ и Израел срещу съседен Иран на 28 февруари.

Резиденцията на президента на Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани - племенник на Масуд Барзани, бе атакувана с дрон вчера рано сутринта.

Нападението бе осъдено от Държавния департамент на САЩ.

Агенция "Франс прес" посочва, че Ирак е бил въвлечен против волята си в регионалния конфликт. Проирански групировки всеки ден поемат отговорност за десетки удари с дронове и ракети срещу американското военно присъствие в страната и на други места в Близкия изток.

Също вчера, най-малко двама иракски полицаи бяха убити при въздушен удар по щаба на коалиция от проирански групировки в северния град Мосул.

Източник: БТА, Николай Станоев    
