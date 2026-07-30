Свят

Дрон удари американски газов кораб в Египет, пламъците обхванаха два плавателни съда

Взрив и пожар избухнаха на пристанището Дамиета. Няма жертви, но инцидентът засилва опасенията от разрастване на конфликта в Близкия изток

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 12:10
Дрон удари американски газов кораб в Египет, пламъците обхванаха два плавателни съда
Източник: iStock Photos

Д ва кораба, единият от които американски плавателен съд за съхранение и регазификация на втечнен природен газ, се запалиха след експлозия на египетското пристанище Дамиета. Египетското правителство съобщи, че предварителното разследване показва, че пожарът е причинен от атака с дрон. До момента обаче никоя страна не е поела отговорност за нападението.

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Инцидентът се случи на фона на рязко засилващото се напрежение в Близкия изток и повиши опасенията, че военният конфликт може да се разшири и към ключови търговски и енергийни маршрути.

  • Първоначално целта е била американският кораб

Сред засегнатите плавателни съдове е Energos Winter, плаващ съд за съхранение и регазификация на втечнен природен газ (FSRU), собственост на базираната в САЩ компания Energos Infrastructure.

Според британската компания за морска сигурност Ambrey първоначалната оценка е, че дрон е ударил кораба, след което е избухнал пожар. Според търговски източници, цитирани от „Ройтерс“, огънят от Energos Winter по-късно се е разпространил към втори плавателен съд – GasLog Salem.

Energos Winter има капацитет за съхранение от около 138 250 кубически метра втечнен природен газ. Корабът е собственост на американската компания Energos Infrastructure, а техническите, безопасностните и търговските му операции се управляват от Wilhelmsen Ship Management.

От компанията собственик заявиха, че не могат да потвърдят независимо дали корабът е бил директно ударен от дрон. Всички членове на екипажа обаче са били установени и няма данни за пострадали.

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  • Пожарът се разпространи към втори газовоз

Вторият засегнат кораб е GasLog Salem, управляван от гръцка корабна компания.

Според морските служби огънят от Energos Winter се е разпространил към GasLog Salem. Плавателният съд също е бил евакуиран, а пожарът в крайна сметка е бил овладян.

Властите в Египет съобщиха, че при инцидента няма загинали или ранени. След избухването на пожара са били мобилизирани противопожарни и аварийни екипи, които бързо са успели да ограничат огъня.

Двата кораба впоследствие са били преместени от района на пристанището, за да се ограничи рискът за останалите плавателни съдове и съоръжения.

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  • Египет потвърди: Причината е дрон

В първите часове след инцидента египетските власти съобщиха само за пожар на два плавателни съда и не посочиха причината.

След проведените предварителни проверки кабинетът в Кайро обаче съобщи, че пожарът е бил причинен от дрон. Властите не уточниха откъде е бил изстрелян безпилотният апарат, кой стои зад атаката и дали конкретен кораб е бил целта. Разследването продължава.

До момента нито една държава или въоръжена групировка не е поела отговорност за нападението.

Инцидентът е особено чувствителен за Египет заради стратегическото значение на пристанището Дамиета, разположено на средиземноморското крайбрежие. Районът е част от енергийната и транспортната инфраструктура на страната и е свързан с важни маршрути към Суецкия канал.

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  • Тръмп: „Още от същото“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил информиран за случилото се.

Пред журналисти той определи инцидента като „още от същото“ и заяви, че САЩ ще реагират. Тръмп обаче не представи публични доказателства за конкретен извършител.

Коментарът му идва на фона на пряката ескалация между САЩ и Иран. В последните дни Техеран извърши ракетни атаки срещу американски сили в региона, а Вашингтон и Саудитска Арабия нанесоха удари по свързани с Иран въоръжени формирования в Ирак.

Това създава опасения, че военните действия могат да се разширят извън непосредствените зони на бойни действия и да засегнат гражданска и енергийна инфраструктура в други държави от региона.

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  • Нов риск за корабоплаването

Атаката край Дамиета може да създаде нови проблеми за международното корабоплаване и енергийните доставки.

До момента напрежението в региона вече доведе до промени в маршрутите на редица корабни компании. Опасенията за нападения в Червено море, Аденския залив и района на Персийския залив принудиха част от операторите да избягват определени морски коридори или да предприемат допълнителни мерки за сигурност.

Новият инцидент е различен по географски мащаб, тъй като е станал в Средиземно море, но показва потенциалното разширяване на рисковата зона. Това може да накара корабните оператори да преосмислят сигурността и на пристанища, които до този момент са били смятани за относително защитени.

Особено чувствителен е и фактът, че е засегнат съд, свързан с американска компания и с инфраструктура за втечнен природен газ. Това увеличава вниманието към сигурността на енергийните съоръжения и доставките в региона.

  • Какво следва

Египетските власти продължават разследването, като предстои да бъдат изяснени произходът на дрона, маршрутът му и евентуалната организация, стояща зад нападението.

Засега най-важният факт е потвърден – пожарът на двата кораба в Дамиета не се разглежда като инцидент, а като резултат от атака с безпилотен летателен апарат. Кой е извършителят обаче остава неизвестно.

На фона на продължаващите удари между Израел, САЩ и Иран всяко ново нападение срещу кораб или енергийна инфраструктура може да има последствия не само за региона, но и за международните търговски маршрути и световните енергийни пазари.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, Jerusalem Post, БГНЕС    
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