Експлозията и пожарът на южнокорейски кораб в Ормузкия проток са причинени от въздушни удари

Корабът е бил закотвен в Ормузкия проток близо до бреговете на Обединените арабски емирства

11 май 2026, 08:58
У дар от „неидентифицирани обекти от въздуха“ са причинили експлозията и пожара на южнокорейски търговски кораб под панамски флаг в понеделник миналата седмица, съобщи в неделя министерството на външните работи на Южна Корея, предаде агенция Йонхап, цитирана от ДПА.

В съобщението се казва, че корабът е бил ударен от два отделни обекта, които са били заснети от охранителни камери. Говорител на министерството уточни, че кадрите не позволяват да се определи точният вид, произход и размер на обектите, но е малко вероятно да става въпрос за мини или торпеда.

Йонхап съобщава, че корабът е бил закотвен в Ормузкия проток близо до бреговете на Обединените арабски емирства.

След инцидента американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че Иран е взривил “южнокорейски товарен кораб”. Иран обаче категорично отрече да е свързан по какъвто и да било начин с експлозията.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
САЩ е с "тежко изчерпани" запаси от ракети и боеприпаси след войната с Иран

