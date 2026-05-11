Експлозията и пожарът на южнокорейски кораб в Ормузкия проток са причинени от въздушни удари

У дар от „неидентифицирани обекти от въздуха“ са причинили експлозията и пожара на южнокорейски търговски кораб под панамски флаг в понеделник миналата седмица, съобщи в неделя министерството на външните работи на Южна Корея, предаде агенция Йонхап, цитирана от ДПА.

Иран отрече всякаква намеса във взрива на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

В съобщението се казва, че корабът е бил ударен от два отделни обекта, които са били заснети от охранителни камери. Говорител на министерството уточни, че кадрите не позволяват да се определи точният вид, произход и размер на обектите, но е малко вероятно да става въпрос за мини или торпеда.

Йонхап съобщава, че корабът е бил закотвен в Ормузкия проток близо до бреговете на Обединените арабски емирства.

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

След инцидента американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че Иран е взривил “южнокорейски товарен кораб”. Иран обаче категорично отрече да е свързан по какъвто и да било начин с експлозията.