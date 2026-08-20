Дрон навлезе в Румъния и се разби край Тулча

Дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство и се е разбил в окръг Тулча, на около 13 км източно от Галац, в необитаем район близо до украинската граница.

Румъния е реагирала с изтребители и хеликоптер - два испански F-18 са били вдигнати по тревога, а румънски хеликоптер е проследил ситуацията. При падането е избухнал пожар, но няма жертви или материални щети.

Военен екип разследва останките от дрона, докато инцидентът се случва на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна и близостта на Румъния до зоната на конфликта.

On the night of Wednesday to Thursday, 20 August, at 02:23, the military radar system detected a group of aerial targets in the vicinity of the border with Ukraine, north of Tulcea county.

Two F-18 aircraft of the Spanish Air and Space Force were scrambled to monitor the… pic.twitter.com/rPVzQAdsSX — MApN (@MApNRomania) August 20, 2026

Дрон е навлязъл рано в четвъртък във въздушното пространство на Румъния и се е разбил в необитаем район на окръг Тулча, съобщи румънското Министерство на отбраната.

Румънските радари са засекли група въздушни цели близо до украинската граница в 2:23 ч. местно време. В отговор са били вдигнати по тревога два испански изтребителя F-18 от Военновъздушните и космическите сили на Испания. Румънски хеликоптер IAR-330 SOCAT също е извършил разузнавателен полет, пише Anadolu Agency .

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В 3:21 ч. дронът е навлязъл в румънското въздушно пространство на около 13 км източно от Галац.

Три минути по-късно екипажът на румънския хеликоптер е съобщил, че апаратът се е разбил на около 4 км североизточно от село Гринду, в необитаема зона на окръг Тулча.

При падането е избухнал пожар, който впоследствие е изгаснал сам. Няма данни за жертви или материални щети.

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Военен екип е изпратен на мястото, за да обезопаси района и да изследва останките от дрона.

Инцидентът е станал в непосредствена близост до границата на Румъния с Украйна на фона на продължаващите руски военни действия в съседната страна.