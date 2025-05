Дрон порази влак в Украйна, има ранен

У крайна каза, че Русия е атакувала с дронове рано тази сутрин железопътната ѝ мрежа, като една от мишените е бил товарен граждански влак, чийто машинист е ранен, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Украинските държавни железници.

"Предложенията за примирие биват пренебрегвани, нападенията срещу железопътна инфраструктура продължават", обявиха от украинските железници (Укрзализниця) в публикация в приложението "Телеграм".

Украинският президент Володимир Зеленски настоява за 30-дневно примирие, считано от днес, като е подкрепен от европейски лидери, отбелязва Ройтерс.

Russian drone strikes hit civilian freight train, railroad company says



A Russian drone strike has hit a civilian freight train in the Donetsk region of Ukraine and injured the train driver.



It writes the state-owned company Ukraine's Railways on Telegram, according to Reuters.… pic.twitter.com/xVEQHUDP9w