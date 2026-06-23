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Драматичен обрат: Мистерията с отвличането на майката на Нанси Гътри се заплита

В бележка от предполагаемите похитители се посочва, че похитената жена е починала, но те не са имали намерение тя да умре, и се отправя извинение към семейството

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юни 2026, 09:57
Драматичен обрат: Мистерията с отвличането на майката на Нанси Гътри се заплита
Майката на популярната телевизионна водеща Савана Гътри - Нанси, беше отвлечена посред нощ от дома си в Аризона. Полицията и ФБР провеждат мащабно разследване   
Източник: БТА/AP

Б ележка с искане за откуп, изпратена дни след като 84-годишната майка на американската водеща Савана Гътри беше отвлечена от дома си, твърди, че тя е починала, съобщават разследващите.

Бележката е една от двете, адресирани до семейството на Нанси Гътри и изпратени до медиите в дните след отвличането ѝ през януари. Първата е съдържала искане за милиони в биткойни срещу нейното освобождаване, но втората гласяла, че тя е починала, според източници, цитирани от американските медии и от Би Би Си (BBC).

Съобщава се, че в бележката от предполагаемите похитители се посочва, че те не са имали намерение тя да умре, и се отправя извинение към семейството. Шерифската служба на окръг Пима отказа да коментира съдържанието на бележките, но заяви, че разследването „остава активно и продължава“.

„Шерифската служба на окръг Пима продължава да работи в тясно сътрудничество с ФБР, докато разследващите проверяват следи, преглеждат информация и изясняват фактите около този случай“, каза говорител на шерифската служба.

Би Би Си се свърза с ФБР, което заедно с окръг Пима прекара месеци в разследване на мистериозното отвличане на по-възрастната Гътри от дома ѝ близо до Тусон, Аризона.

Къде е Нанси Гътри? Бруталното отвличане и разследването, което цяла Америка следи, в кадри
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Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ

Американски медии съобщиха в понеделник, че правоприлагащите органи са поискали от медиите да се въздържат от публикуване на подробности за бележките, докато разследват изчезването на Гътри.

Нанси Гътри изчезна, след като беше оставена в дома си от роднини на 31 януари. Безпокойството нарасна, когато на следващата сутрин тя не отиде в къщата на приятел, за да гледат заедно виртуална неделна църковна служба.

Първоначалната бележка за откуп е била изпратена в деня след изчезването ѝ и е настоявала за милиони в биткойни за нейното освобождаване. Тя е съдържала конкретни подробности за дома ѝ, както и детайли за спалнята ѝ и околностите на къщата, съобщиха разследващите пред Си Би Ес. Според информацията бележката е била адресирана до Савана Гътри, която е съводеща на предаването Today по Ен Би Си.

Едва сега става ясно, че втора бележка – изпратена на 6 февруари – е използвала език, подобен на този в първата, но не е съдържала никакви искания. Вместо това тя поднасяла извинения за смъртта ѝ и в нея се заявявало, че тя е била непредумишлена.

След двете бележки Савана Гътри и нейните братя и сестри публикуваха видеоклип, адресиран до похитителите. 

„Получихме съобщението ви и разбираме. Сега ви умоляваме да ни върнете нашата майка“, каза водещата от Ен Би Си. Тя заяви, че семейството „ще плати“.

Властите и семейството на Гътри многократно отправяха публични предупреждения, че възрастната жертва е в лошо здравословно състояние и е без жизненоважни лекарства. Докато издирването продължаваше, властите разпространиха кадри на маскиран човек, забелязан на камерите за видеонаблюдение пред дома ѝ.

Семейство Гътри предлагаше награда от 1 милион долара, в допълнение към 100 000 долара, обещани от ФБР, за информация, водеща до завръщането на Нанси Гътри.

На 24 февруари Савана Гътри заяви, че ще продължат да се надяват, въпреки че „знаем, че тя може да е изгубена, може би вече си е отишла“. В мартенско интервю за Ен Би Си Гътри сподели, че са били изпратени няколко бележки за откуп и тя вярва, че някои от тях са били фалшиви. Тя също така каза пред медията, че семейството ѝ смята първите две бележки за автентични.

Гътри се оттегли от шоуто Today на Ен Би Си за повече от два месеца, докато течеше разследването. Тя се завърна в програмата в началото на април, докато издирването продължаваше.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Нанси Гътри Савана Гътри отвличане откуп ФБР криминално разследване Аризона престъпление изчезнало лице Ен Би Си
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