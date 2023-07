32 години от изчезването на малкия Бен: Свидетел може да крие ключа към откриването му

М айката на изчезналото малко дете Бен Нийдъм е призовала британската полиция да се върне на гръцкия остров Кос, за да разговаря с важен свидетел, преди той да умре. Кери Нийдъм иска от полицаите във Великобритания и в Гърция да докажат твърдението си, че синът ѝ е загинал при инцидент.

На 24 юли се навършват 32 години от изчезването на Бен през 1991 г., когато той е почти на две години, но Кери все още се надява, че той е жив.

Ben Needham was 21 months old when he went missing on 24 July 1991 from Kos, Greece @FindBenNeedham #HelpFindBen #MissingPersonsSupport #HelpFindBen #IMCD #InternationalMissingChildrensDay pic.twitter.com/USct84QJbh

Британските детективи смятат, че той е бил убит от багер в близост до дома, в който семейството му е било отседнало, след като се е появил свидетел. При разкопки на мястото през 2016 г. е открита кръв върху играчка кола, но ДНК-то не съвпада с това на Бен. Тогава свидетелят отказал да подпише показания и оттогава заявява, че повече няма да говори с британските служители.

This is the place where Ben went missing, literally in a few minutes. Where is he now? #HelpFindBen pic.twitter.com/TmK6sceY1o