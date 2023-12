Politico: Докато Германия киха, Европа настива

Б юджетният хаос в Германия заплашва да влоши вече трудната ситуация за останалата част от Европа. Това съобщи Politico.

Страната, която обикновено е икономическият двигател на Европа, изпитва затруднения в продължение на 18 месеца, когато Федералният конституционен съд постанови, че счетоводната тактика на правителството за намаляване на бюджетния дефицит, е незаконна, пише Politico.

Германия загуби голяма част от своята енергия в резултат на пандемията и нахлуването на Русия в Украйна, което задълбочи демографския спад. Решението на съда обаче осуети плановете на Берлин да изправи икономиката на крака с щедри субсидии за инвестиции в зеления преход (и също толкова щедри субсидии за намаляване на сметките за енергия), пише Politico.

Еврозоната влезе в техническа рецесия

Това е лоша новина не само за Германия, но и за нейните съседи.

„За нашите автомобилни клиенти в Германия нещата не са се забавили до нула, но има значителен спад“, казва пред Politico Тиберио Асизи, който управлява рафинерия за алуминиеви сплави в региона Бреша в Северна Италия. По думите му, както цените, така и обемите са намалели в сравнение с предходната година.

Проблемът засяга почти всички подсектори на производството, според италианската федерация на работодателите Confindustria.

„Бюджетният хаос в Германия очевидно е аспект, който ни тревожи: говорим за нашия основен търговски партньор“, казва регионалният президент на Confindustria Франко Гусали Берета.

Въпреки период на слаб растеж, Германия остава незаменимият пазар за Европа поради своя размер. Отчитайки 29 процента от брутния вътрешен продукт на еврозоната, той е всмукал 360 милиарда евро внос от останалата част от валутния съюз през първите три тримесечия на тази година.

Макар че храните и напитките, както и други потребителски стоки, представляват голяма част от тази сума, мястото на Германия на върха на европейската производствена верига, е от най-голямо значение, казва Холгер Шмидинг, главен икономист на Berenberg Bank в Берлин. Ето защо неотдавнашните сътресения в бюджета са такава заплаха, твърди той.

„Несигурността в момента е най-лошият краткосрочен риск за перспективите“, каза Шмидинг пред Politico.

„Знам, че правителството знае това, но не знам как ще разрешат този проблем“, посочва той.

