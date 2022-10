Дмитрий Глуховски: Tази гнила, фалшива диктатура ще рухне

Р уският писател Дмитрий Глуховски обещава, че няма да спре да говори срещу Москва, въпреки че е заплашен от години затвор, след като му бяха повдигнати обвинения за критиките срещу войната в Украйна.

Авторът на популярния роман "Метро 2033", чието действие се развива в руините на московското метро след ядрена война, от месеци е под прицела на властите, отбелязва БГНЕС.

Русия обяви за издирване известния писател Дмитрий Глуховски

Дори в центъра на Европейския съюз, Франкфуртския панаир на книгата, Глуховски призна, че не се чувства в безопасност.

