Германия предупреди за предполагаема лъвица, която се разхожда в Берлин

В югозападната част на Берлин в четвъртък сутринта се е появило диво животно, за което се предполага, че е лъвица, предаде CNN. Полицията в Германия предупреди жителите на някои части на столицата да останат на закрито.

"Моля, избягвайте напускате домовете си, поради избягало диво животно в района на Клайнмахнов, Телтоу и Щансдорф. Приберете домашните си любимци вкъщи. Нашите колеги са на място и проверяват ситуацията", съобщи местната полиция в четвъртък сутринта в Twitter.

A lioness is walking in the south of #Berlin



It is not yet known where she escaped from - zoos and circuses have not reported her missing. The police in Berlin and #Brandenburg are asking residents of the #Kleinmachnow, #Teltow and #Stahnsdorf districts not to leave their homes… pic.twitter.com/8L9ZcMVlZI