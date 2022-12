73-годишен уби 5 души и загина по време на престрелка в Канада

Ш ест души, включително 73-годишният заподозрян, са загинали, а един е тежко ранен при стрелба в жилищна сграда в град Вон в канадската провинция Онтарио, съобщи местната полиция, предадено от Ройтерс.

Заподозреният е бил прострелян от полицията и е обявен за мъртъв на място, се казва в изявление на Специалното звено за разследване ("SIU") на Онтарио.

SIU, което разследва смъртни случаи с участието на полицията, заяви, че разследва смъртта на заподозрения и че аутопсията е насрочена за вторник.

Властите не съобщават повече информация за жертвите или за мотива на заподозрения.

"В момента сме в процес на уведомяване на тези семейства, така че на този етап не мога да споделя никаква информация за жертвите или за обекта", заяви пред репортери началникът на регионалната полиция в Йорк Джим Максуин, според местните медии.

Полицията се е отзовала на обаждане за "активен стрелец от мъжки пол, който е застрелял няколко души" в жилищна сграда във Вон, северно от Торонто, се казва в изявление на Йоркското регионално полицейско управление.

