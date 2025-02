Десетки лъжекосатки ще бъдат евтаназирани след масово засядане в Австралия

А встралийските власти евтаназираха около 90 лъжекосатки, оцелели след масово засядане на отдалечен плаж. Екип от експерти на място заяви, че сложните условия са направили спасителната операция невъзможна и единствената опция е било да убият животните.

157 лъжекосатки заседнаха на брега близо до река Артър в северозападната част на острова, а 67 загинаха скоро след изплуването на плажа.

През последните години в Тасмания имаше множество масови засядания на китове, включително най-тежкото в историята на страната през 2020 г. Въпреки това, лъжекосатките не бяха ставали жертви на засядено в този район от повече от 50 години.

Лъжекосатките, макар и наричани така, технически са един от най-големите видове делфини в света. Те могат да достигнат дължина до 6 метра и тегло от 1,5 тона.

