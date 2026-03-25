Свят

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната

25 март 2026, 10:03
Източник: БГНЕС

П ожар избухна в руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море, ключов център за износ на нефт, след мащабна украинска атака с дронове, съобщиха руски официални представители в сряда.

През последните седмици Украйна засили атаките с безпилотни летателни апарати срещу руски нефтопреработвателни съоръжения и износни маршрути в опит да отслаби военната икономика на Русия.

Пристанищата Уст-Луга и Приморск, разположени във Финския залив, бяха принудени да спрат износа на нефт и суров петрол в неделя след дронови удари, но в понеделник товарните операции бяха възобновени, съобщи Ройтерс.

Губернаторът на северната Ленинградска област Александър Дрозденко заяви в сряда, че в пристанището е избухнал пожар след украинска атака с дронове в региона. По негови думи няма данни за пострадали.

Все още не е ясно какви са щетите върху пристанищната инфраструктура. Непотвърдени видеозаписи, разпространени в руски канали в Telegram, показват пламъци, издигащи се високо в нощното небе. Източник, пожелал анонимност, съобщи пред Ройтерс, че терминалът е бил отцепен, а резервоари с гориво са обхванати от огъня.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната, включително в района на Москва.

Източник: Ройтерс    
Пожар Уст Луга Дронови атаки Украйна Русия Нефтен терминал Балтийско море Енергийна инфраструктура Военна икономика Ленинградска област
Последвайте ни

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Никола Цолов получи премия от 25 000 евро от спортния министър

Никола Цолов получи премия от 25 000 евро от спортния министър

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как се променя цената на „Гражданска отговорност" с новата система за проследяване на нарушенията

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

България Преди 12 минути

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност“ предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

,

Обявиха кога Малена Замфирова се прибира в България

България Преди 13 минути

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешки зимен курорт

Оръжие в България и планирани атаки в Европа: Делото срещу „Хамас" в Берлин

Скривалища за оръжие в България и мишени в Европа: Произнасят присъди по дело срещу „Хамас“

България Преди 41 минути

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

България Преди 48 минути

Това заяви президентът в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

България Преди 54 минути

Руски дрон разтърси електроцентрала в Естония

Руски дрон удари електроцентралата "Аувере" в Естония

Свят Преди 55 минути

При инцидента няма пострадали

Без съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил

Нямам съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Далеч не съм карал всички EV-та на планетата, но знам, че този лекува болестта, от която страдат всички останали електромобили, които съм тествал – скуката. А този дори спокойно застава срещу BMW M3

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Свят Преди 1 час

Той е част от инициативата „Конвой Нашата Америка“

21-годишен загина при тежка катастрофа в Пловдивско

Тежка катастрофа край Садово, загина 21-годишен мъж

България Преди 1 час

Ударили са се тир и лек автомобил

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Свят Преди 1 час

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Парламентарни избори Преди 1 час

Съгласно Изборния кодекс ЦИК определя сумите по собствена методика

Кирил Любенов се сбогува с Кухнята на Ада

Кирил Любенов се сбогува с Кухнята на Ада

Любопитно Преди 1 час

Шеф Ангелов направи ключова рокада при Сините и Червените

Кирил Любенов от Hell's Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

За първи път: Николай Младенов се обърна към Съвета за сигурност на ООН

Младенов пред Съвета за сигурност на ООН: Разоръжаването в Газа е единственият път напред

България Преди 2 часа

В първото си изказване като Върховен представител за Газа той очерта рамка за бъдещето на региона и предупреди за риска от нова ескалация

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Свят Преди 2 часа

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на Тръмп, че Техеран иска сделка за прекратяване на войната в Близкия изток

Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

България Преди 2 часа

Полицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават

Всичко от днес

От мрежата

