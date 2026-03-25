Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

П ожар избухна в руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море, ключов център за износ на нефт, след мащабна украинска атака с дронове, съобщиха руски официални представители в сряда.
През последните седмици Украйна засили атаките с безпилотни летателни апарати срещу руски нефтопреработвателни съоръжения и износни маршрути в опит да отслаби военната икономика на Русия.
💥 Russia: Ukrainian drones struck the Port of Ust-Luga on the Baltic Sea, 1,000km from Ukraine.— Igor Sushko (@igorsushko) March 25, 2026
Novatek gas condensate processing complex is on fire.
The port exports 650,000 barrels of oil and 150,000 barrels of gas condensate per day.
Пристанищата Уст-Луга и Приморск, разположени във Финския залив, бяха принудени да спрат износа на нефт и суров петрол в неделя след дронови удари, но в понеделник товарните операции бяха възобновени, съобщи Ройтерс.
Губернаторът на северната Ленинградска област Александър Дрозденко заяви в сряда, че в пристанището е избухнал пожар след украинска атака с дронове в региона. По негови думи няма данни за пострадали.
🛩 Внаслідок атаки БпЛА палає порт Усть-Луга у Лєнінградській області 🔥https://t.co/0m8eUKXnGT pic.twitter.com/ngrOyUqbCU— Ілля Айзін (@ayzin_illya) March 25, 2026
Все още не е ясно какви са щетите върху пристанищната инфраструктура. Непотвърдени видеозаписи, разпространени в руски канали в Telegram, показват пламъци, издигащи се високо в нощното небе. Източник, пожелал анонимност, съобщи пред Ройтерс, че терминалът е бил отцепен, а резервоари с гориво са обхванати от огъня.
Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната, включително в района на Москва.
Fire erupts at one of Russia's largest oil ports Ust-Luga after Ukrainian drone attack, Bloomberg reports.