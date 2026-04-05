Украински дронове повредиха нефтопровод в Русия

Ч аст от нефтопровод в руския пристанищен град Приморск на Балтийско море бе повредена при украинска атака с дронове, съобщи тази сутрин губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в публикация в приложението за съобщения Телеграм, предаде Ройтерс.
Дрозденко заяви, че никой не е пострадал при атаката.
Преносът на петрол по нефтопровода е спрян, а пожарът е бил безопасно потушен, добави областният губернатор.
През последния месец Украйна засили атаките срещу руските пристанища на Балтийско море.