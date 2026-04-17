Свят

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

17 април 2026, 15:57
Р усия ще засили противовъздушната отбрана на критични обекти в северозападната Ленинградска област, на брега на Балтийско море, обяви днес областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения, предаде Франс прес.

"Беше взето решение да се засили защитата на въздушното пространство на областта срещу атаки с дронове", посочи Дрозденко в Tелеграм след среща, на която присъстваха представители на властите и ръководителите на ключови инфраструктурни обекти.

Допълнителни мобилни групи за противовъздушна отбрана ще бъдат разположени около предприятия и инфраструктурни обекти, каза губернаторът.

Те ще се състоят от доброволци резервисти, на които ще бъдат предложени тригодишни договори, уточни той.

Две пристанища в Ленинградска област – Уст Луга и Приморск, които са от ключово значение за руския износ на торове, петрол и въглища, бяха обект на няколко атаки с украински дронове през последните дни.

В сравнение със същия период на миналата година износа на петрол оттам е намалял наполовина през седмицата след атаката с дронове на 23 март, сочат изчисления на Центъра за изследвания в областта на енергията и чистия въздух, независима аналитична група, базирана в Хелзинки.

Украйна се опитва да изчерпи запасите от въглеводороди, с които Москва поддържа и финансира мащабната офанзива, която руската армия води в Украйна от повече от четири години.

Украинските атаки се засилиха, след като войната в Близкия изток предизвика скок в цените, който би могъл да попълни хазната на Русия, посочва АФП.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 19 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 22 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 18 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 18 часа
Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 36 минути

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

Свят Преди 52 минути

Британският премиер заяви, че е бил държан в неведение за провалените проверки за сигурност на Питър Манделсън; Стармър категорично отказа да подаде оставка и обеща пълна прозрачност пред парламента

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Любопитно Преди 1 час

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

<p>&bdquo;Голото&ldquo; оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi</p>

„Голото“ оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

Технологии Преди 1 час

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол“ адреналин с марка Aprilia

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

България Преди 1 час

Денят преди изборите е законово установен период на "предизборна тишина"

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Любопитно Преди 2 часа

Снимката е архивна

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Свят Преди 2 часа

Международната енергийна агенция предупреди, че заради блокадата на Ормузкия проток авиокомпаниите ще започнат да отменят полети „много скоро“. Докато KLM вече съкращава графици, запасите на Стария континент ще стигнат за по-малко от два месеца

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

България Преди 2 часа

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

България Преди 2 часа

Той е дългогодишен учител в ОУ “Петко Р. Славейков” в град Велико Търново

<p>&bdquo;Това е почти паранормално&ldquo;:&nbsp;Изложба за &bdquo;Титаник&ldquo; се наводни на годишнината от трагедията</p>

Изложба за „Титаник“ потъна във вода точно на годишнината от трагедията

Любопитно Преди 2 часа

Музеят „Воло“, известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално“

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Свят Преди 2 часа

Трафик и задръствания по основните пътища към южната част на страната

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Любопитно Преди 2 часа

Тази година форматът „Търговия с човешко лице“ включва серия от събития, насочени към непосредствен диалог с бизнеса на традиционна търговия

<p>Потвърдиха &bdquo;Топ Гън 3&ldquo; след историческия успех от $ 1,5 милиарда</p>

Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

Любопитно Преди 2 часа

Официално обявиха началото на работата по „Топ Гън 3“, като сценарият за новото приключение на Маверик вече е в напреднала фаза. Докато Том Круз загатва за бъдещи каскади, Disney отговори с първи кадри от новите „Отмъстители“ и „Междузвездни войни“

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

България Преди 2 часа

Огънят е избухнал в индустриалната зона край Околовръстното шосе

Сара Фъргюсън

Откриха Сара Фъргюсън: Къде се укрива Фърги след ареста на принц Андрю

Любопитно Преди 2 часа

Фъргюсън, която загуби титлата си херцогиня на Йорк, след като Андрю беше лишен от кралските си почести от брат си крал Чарлз, беше видяна за последно сред семейство и приятели на кръщенето на внучката си Атина, второто дете на принцеса Беатрис, през декември 2025 г.

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

България Преди 3 часа

Средствата ще бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Никол Кидман с неочакван нов път: Обучава се да стане „дула на смъртта“

Edna.bg

Владо Карамазов снима под земята, помагат му миньори

Edna.bg

Официално: Пирин Благоевград махна треньора

Gong.bg

Инфантино защити баснословните цени за Мондиала, феновете беснеят

Gong.bg

Голям пожар в индустриалната зона на Пловдив (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Какво ще е времето в изборния ден и през следващата седмица

Nova.bg