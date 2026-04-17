Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Р усия ще засили противовъздушната отбрана на критични обекти в северозападната Ленинградска област, на брега на Балтийско море, обяви днес областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения, предаде Франс прес.

"Беше взето решение да се засили защитата на въздушното пространство на областта срещу атаки с дронове", посочи Дрозденко в Tелеграм след среща, на която присъстваха представители на властите и ръководителите на ключови инфраструктурни обекти.

Допълнителни мобилни групи за противовъздушна отбрана ще бъдат разположени около предприятия и инфраструктурни обекти, каза губернаторът.

Те ще се състоят от доброволци резервисти, на които ще бъдат предложени тригодишни договори, уточни той.

Две пристанища в Ленинградска област – Уст Луга и Приморск, които са от ключово значение за руския износ на торове, петрол и въглища, бяха обект на няколко атаки с украински дронове през последните дни.

В сравнение със същия период на миналата година износа на петрол оттам е намалял наполовина през седмицата след атаката с дронове на 23 март, сочат изчисления на Центъра за изследвания в областта на енергията и чистия въздух, независима аналитична група, базирана в Хелзинки.

Украйна се опитва да изчерпи запасите от въглеводороди, с които Москва поддържа и финансира мащабната офанзива, която руската армия води в Украйна от повече от четири години.

Украинските атаки се засилиха, след като войната в Близкия изток предизвика скок в цените, който би могъл да попълни хазната на Русия, посочва АФП.