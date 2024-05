Овации за депутата с ампутирани ръце и крака при завръщането му в парламента (ВИДЕО)

Д епутат, на когото бяха ампутирани двете ръце и краката след сепсис, е посрещнат отново в Камарата на общините с бурни овации.

Председателят на Камарата на представителите сър Линдзи Хойл посрещна Крейг Макинли с прегръдка, когато той се завърна в парламента само осем месеца след като беше откаран в болница със сепсис, след което беше поставен в изкуствена кома и му беше даден 5% шанс за оцеляване.

'I want to give some thanks. Thanks to you Mr. Speaker for being there for me. Also, the PM who has been with me throughout'



Craig Mackinlay addresses the HoC as he has been out of politics recovering from having his limbs amputated as a result of sepsishttps://t.co/9Wt6wXcAPi pic.twitter.com/KFxlEl7PlS