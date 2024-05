Ампутираха ръцете и краката на депутат след сепсис

Д епутатът от Консервативната партия Крейг Макинли разкрива, че ръцете и краката му са били ампутирани, след като миналата година е получил сепсис.

Депутатът от Южен Танет трябва да се върне в парламента в сряда, осем месеца след като е бил откаран в болница.

През декември той съобщи на избирателите си, че през септември 2023 г. е бил диагностициран със сепсис и е изпаднал в изкуствена кома с множество увреждания на органите.

Макинли добави, че е имал "огромен късмет, че е жив" и че в резултат на болестта е претърпял някои "екстремни операции".

Сега, в навечерието на завръщането си в Общинския съвет, той заяви пред BBC, че иска да бъде първият "бионичен депутат", тъй като са му поставени протези на ръцете и краката.

Той описва как се е събудил от кома и е видял, че краката му са "почернели".

"Нямам медицинско образование, но знам как изглеждат мъртвите неща. Бях изненадващо стоически настроен... Не знам защо. Може да е било заради различните коктейли от лекарства, които бях взел", разказва депутатът Макинли.

Всички ампутации са извършени на 1 декември, а Макинли казва, че е последвала "мрачна" Коледа.

Въпреки това по думите на депутата четиригодишната му дъщеря Оливия "се адаптира много лесно... вероятно по-добре от всеки друг, честно казано, мисля, че децата са толкова забележително приспособими".

Сега той се е насочил отново към Уестминстър, където след участието си в "Въпросите на министър-председателя" ще се срещне с Риши Сунак, преди да се върне към ежедневната си работа.

И е решен да се бори на следващите избори, за да продължи да служи на избирателите си в Кент.

"Искам, когато децата идват във фантастичния образователен център на парламента, да дърпат родителите си за якето или за полите, или за учителя си и да казват: "Искам да видя бионичния депутат днес", казва Макинли.

Какво представлява сепсисът и какви са симптомите?

Сепсисът е животозастрашаващо състояние, което възниква, когато организмът реагира прекомерно на инфекция и започва да атакува собствените си тъкани и органи.

Когато бъде диагностициран, сепсисът се счита за спешно медицинско състояние, но лекарите трудно могат да го забележат, тъй като при възрастните първоначално може да се усеща като грип, белодробна инфекция или гастроентерит.

Но тежестта му често се пропуска и при децата, тъй като симптомите се приписват на други състояния. Тези ранни симптоми включват висока температура, втрисане и треперене, ускорен сърдечен ритъм и учестено дишане.

Симптомите на сепсис или септичен шок включват замайване или отпадналост, гадене и повръщане, объркване или дезориентация, диария и студена, лепкава и бледа или петниста кожа.

Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.

