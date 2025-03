Демонстрация в подкрепа на Украйна пред Бранденбургската врата в Берлин

С тотици хора се събраха днес пред Бранденбургската врата, за да покажат солидарност с нападнатата от Русия Украйна, предаде ДПА.

По първоначални данни на органите на реда, в акцията са се включили няколкостотин души, докато организаторите говореха за хиляди.

Демонстрацията се състоя на фона на бурната среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп в Белия дом и замразяването на американската военна помощ за Киев.

Посолството на САЩ се намира в съседство с емблематичната Бранденбургска врата, а на около 240 м източно от него се намира и руското.

Проявата, която бе свикана под надслов "Подкрепа за Украйна", преминава спокойно, посочи полицейски говорител.

Вечерният митинг беше организиран от обединение, включващо организацията "Компакт" и сдружението за солидарност с Украйна "Виче".

Демонстрантите носеха плакати "Спрете Путин" и "Няма мир под окупация". Някои носеха украински знамена.

